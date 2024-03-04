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استطلاع: غالبية مؤيدي بايدن بانتخابات 2020 يرونه غير مؤهل لولاية ثانية

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- تشكل المخاوف الواسعة بين الناخبين الأميركيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن تهديدًا عميقًا لمحاولته إعادة انتخابه، حيث يقول غالبية الناخبين الذين دعموه في عام 2020 الآن إنه أكبر من أن يقود البلاد بفعالية، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا".
وأشار الاستطلاع إلى تحول جوهري في كيفية رؤية الناخبين الذين دعموا بايدن قبل أربع سنوات. وقال 61 % إنهم يعتقدون أنه "كبير في السن" بحيث لا يمكن أن يكون رئيساً فعالاً.
وكانت نسبة كبيرة من الناس أكثر قلقًا فقد قال 19 % ممن صوتوا لصالح بايدن في عام 2020، و13 % ممن قالوا إنهم سيدعمونه في تشرين الثاني (نوفمبر)، إن عمر الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا يمثل مشكلة كبيرة لدرجة أنه لم يعد قادرًا على التعامل مع المهمة.
وتمتد الشكوك بشأن عمر بايدن عبر مختلف الأطياف الكبار والشباب والنساء والرجال والسود واللاتينيين وحاملي الشهادات، ما يؤكد فشل الرئيس في تبديد المخاوف داخل حزبه ونجاح هجمات الجمهوريين التي تصوره على أنه خرف.
وقال 73 % من جميع الناخبين المسجلين إنه أكبر من أن يكون فعالاً، وأعرب 45 % عن اعتقادهم بأنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة.
ويبدو أن هذا القلق، الذي ظهر منذ فترة طويلة في استطلاعات الرأي وفي المحادثات الهادئة مع المسؤولين الديمقراطيين، يتزايد مع تحرك بايدن نحو الفوز بترشيح حزبه رسميًا.
وتم إجراء الاستطلاع بعد أكثر من أسبوعين من تكثيف التدقيق في عمره في أوائل شباط (فبراير)، عندما وصفه مستشار خاص في تقرير له بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة كلما تقدم في السن".
وتشير استطلاعات الرأي السابقة إلى أن تحفظات الناخبين بشأن عمر بايدن زادت بمرور الوقت. وفي ست ولايات حاسمة تم استطلاعها في تشرين الأول (أكتوبر)، قال 55 % ممن صوتوا لصالحه في عام 2020، إنهم يعتقدون أنه أكبر من أن يكون رئيسًا فعالًا، وهي زيادة حادة عن 16 % من الديمقراطيين الذين شاركوا هذا القلق في الولايات المتأرجحة في عام 2020. -(وكالات)

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