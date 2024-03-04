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ما الرسائل الأميركية الموجهة لنتنياهو عبر زيارة غانتس لواشنطن؟

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- وسط حالة التوتر التي تخيم على العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثار التساؤلات بشأن البديل الإسرائيلي الذي قد تطرحه واشنطن لردم حفرة "انعدام الثقة" بين الطرفين.
وكإشارة تبدو واضحة على اختيار البديل، بدأ الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس زيارة لواشنطن للقاء كبار المسؤولين الأميركيين، وعلى جدول البحث نقطتان هما: ملف المحتجزين، واستمرار المساعدات الأميركية لتل أبيب.
وفي السياق، أفاد مصدر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن رفض الحديث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي التي أودت بحياة العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن عدم التزام نتنياهو بوعده لبايدن بإبقاء معابر المساعدات مفتوحة ساهم في زيادة الفجوة بينهما.
ردة فعل نتنياهو الغاضبة من تلك الزيارة تقول إنها ليست "بريئة"، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو وبّخ غانتس الذي أبلغه في اللحظات الأخيرة عن سفره، وقال له إن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد.
أما في الأبعاد، فكشف تحليل لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن دعوة الإدارة الأميركية غانتس لزيارة واشنطن، تحمل رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ووفق هآرتس أيضا تظهر تلك الزيارة حتما أن هناك شخصاً في الحكومة الإسرائيلية يجد المسؤولون الأميركيون أنه يستحق ثقتهم، بعد اتساع الفجوة بين بايدن ونتنياهو على المستوى الشخصي.
وعند هذه النقطة تحديدا، أشار موقع "المونيتور" الأميركي، إلى أن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة، ورفضه التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
أما داخلياً، فترتفع أسهم غانتس سياسيا، وسط الانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي بشأن كيفية المضي قدماً في مفاوضات الهدنة.
كما ارتفعت أسهم غانتس على المستوى السياسي وفق استطلاعات الرأي، التي أظهرت أن المعارضة بزعامة غانتس، يمكن أن تحصل على 76 مقعدا في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم.
ويعدّ زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصب رئاسة الحكومة في حال حصول أي تغيير. إذ أظهر استطلاع آخر للرأي أن غانتس هو الأنسب للمنصب في المرحلة الحالية بحصوله على 48 % من أصوات المستطلعين.
حتى الساعة تحافظ الإدارة الأميركية في تصريحاتها العلنية على أنها ستتعامل مع نتنياهو بصفته رئيس الحكومة الإسرائيلية، لكنها في أفعالها توسع قاعدة الاحتمالات البديلة، التي يتصدرها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالي 5 أشهر.
وقال المسؤول- الذي طلب عدم كشف اسمه- إن من المقرر أن يجتمع غانتس مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أمس).
وأضاف "هذا الاجتماع جزء من جهودنا المستمرة للتحدث مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة والاستعدادات لليوم التالي".
وخلال زيارته الولايات المتحدة، من المقرر أن يلتقي غانتس أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفق ما قال مسؤول في الوزارة.
وغانتس وزير بلا حقيبة ووزير سابق للدفاع، وهو منافس سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتصدر حزبه الاتحاد الوطني (وسط) بفارق كبير نوايا التصويت، في وقت تبدو الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر هشاشة.
وقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول مطلع قوله إن غانتس أبلغ نتنياهو بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال، وأن نتنياهو فوجئ بزيارة غانتس ويتملكه الغضب الشديد.
وأكدت أن زيارة غانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد وجّه السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تقديم خدمات للوزير في مجلس الحرب زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس أو مرافَقته في زيارته التي بدأها (أمس) إلى الولايات المتحدة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال التي أوردت الخبر، أنّ مقربين من غانتس رتبوا الزيارة بشكل مستقل ودون الاستعانة بالسفارة في واشنطن.
وسبق لنتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية ودون حصوله على إذن مسبق منه.
واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأميركيين من خلفه، وتنسيق مواقف مع الإدارة حول الحرب وصفقات تبادل الأسرى.-(وكالات)

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