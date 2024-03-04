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قطيعة مؤقتة بين بايدن ونتنياهو.. ودعوة غانتس لواشنطن تهدد مستقبله السياسي

3/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يبدو أن مؤشرات "قطيعة" مؤقتة تلوح في علاقة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، برئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، على خلفية عرقلته مفاوضات تبادل الأسرى، ودعوة منافسه الرئيسي على منصب رئاسة الحكومة، "بيني غانتس"، لواشنطن، بما يرفع أسهمه السياسية لديها ويوسع قاعدة الاحتمالات البديلة "لنتنياهو"، وسط خلافات حادة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
ويشكل الإحباط الأميركي من سياسة "نتنياهو" بشأن غزة وعراقيله أمام "صفقة" لتبادل الأسرى سبباً رئيساً لتوتر علاقاته مع الرئيس "بايدن"، بالتوازي مع دعوة واشنطن لعضو مجلس الحرب، "غانتس"، الذي يضغط بقوة للتوصل لاتفاق بوصف إطلاق الأسرى أكثر أهمية من تدمير حركة "حماس"، باعتباره هدف "نتنياهو" المزعوم.
وتأتي زيارة "غانتس"، إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية لبحث العدوان ضد القطاع، عقب دعوة نائبة الرئيس الأميركي، "كامالا هاريس"، لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يعكس حجم الخلاف العميق داخل القيادة السياسية الإسرائيلية، ويشكل خطراً على مصير "نتنياهو" السياسي.
فيما قد تهدد الانقسامات الحادة في الائتلاف الحاكم مستقبله، كما تدلل عليه موجة الاستقالات لضباط إسرائيليين كبار على رأسهم الرجل الثاني في جيش الاحتلال، في ظل تزايد وتيرة الانتقادات "لنتنياهو" بشأن وضعه العراقيل أمام إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى، بهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه وكسب المزيد من الوقت هرباً من المساءلة القانونية.
وفي ضربة قاصمة لمساعي "نتنياهو" تحجيم مسار تقدم محادثات تبادل الأسرى؛ فقد رفض "كابينيت الحرب" أمس الموافقة على شرطه بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، كما وجه انتقاداً لشرطه الآخر بتحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب المقاومة بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، بوصفهما يعرقلان التوصل لاتفاق.
وتستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، في ظل عقبات عدم التوافق حتى الآن بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وحجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل لغزة، وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وسط إصرار "نتنياهو" بعدم الإذعان لمطالب "حماس" ولشروطها "الوهمية"، وفق مزاعمه.
في حين ما يزال النقاش يحتدم داخل حكومة الحرب حول قيود عمر المصلين بالمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل، عقب رضوخ الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" لضغوط مؤسسة أمن الاحتلال بالتزامن مع مواصلة تهديده بتكثيف الاقتحام و"بصلاة اليهود"، مما ينذر بتفجر الأوضاع وبحدة خلافات الائتلاف الحاكم إلى درجة بلوغ حافة التفكك.
وعلى وقع خلاف مؤسسة الاحتلال السياسية والعسكرية بشأن مفاوضات تبادل الأسرى؛ فإن تنظيم دخول المصلين "للأقصى" خلال شهر رمضان يثير أيضاً الكثير من الجدال داخل الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي بين من يرى أن تقييد دخول المسجد خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، مقابل الإصرار على تطبيق تقييد العمر للمصلين.
وتطالب شرطة الاحتلال بالسماح بدخول الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى "الأقصى" ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأطفال دون سن 10 سنوات فقط، في حين سيتم السماح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأطفال دون سن 10 أعوام فقط، بواقع حصة تبلغ حوالي 50 ألف فلسطيني يومياً فقط.
ويدفع المتطرف "بن غفير" نحو تخفيض عدد المصلين لبضعة آلاف فقط، بالتزامن مع التهديد بتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد والضغط باتجاه السماح بصلاة اليهود بحرية خلال شهر رمضان، بما من شأنه أن يشعل الأوضاع بالمنطقة برمتها.
وفي الأثناء؛ ولليوم 150 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، فقد استهدفت طائراته ومدفعيته عبر 13 مذبحة محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، دمرت فوق رؤوس ساكنيها، فيما ما يزال جيش الاحتلال يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود للقطاع.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 410 شهداء، وإصابة 71 ألفا و 700 شخص، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمائة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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