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إسرائيل - حماس: صراع‏ معولم‏

3/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بن سكوت* - (ذا إنتربريتر) ‏2024/2/26
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

لم تفقد القضية الفلسطينية صداها‏ خارج الشرق الأوسط، وخاصة في الجنوب العالمي. ‏ويذكرنا فشل العواصم الغربية في تقدير الصدى العالمي المستمر للقضية الفلسطينية بإخفاقها السابق في توقع صعود السياسة الشعبوية.‏
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‏أصاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والحرب التي أعقبته في غزة الكثير من العالم بالمفاجأة. وبدت معظم الحكومات مأخوذة بتجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعواقبه الأوسع نطاقًا على ‏‏الاستقرار الإقليمي‏‏ ‏‏والتماسك الاجتماعي‏‏. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد كتب في مقال نُشر في ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏ في 2 تشرين الأول (أكتوبر) أنه: "‏‏على الرغم من أن الشرق الأوسط ما يزال يعاني من التحديات الدائمة... (فإن) المنطقة الآن أكثر هدوءًا مما كانت منذ عقود‏‏".‏
ولم يكن سوليفان وحيدًا في إساءة الحكم على المنطقة. في الجذر من قائمة طويلة من ‏‏إخفاقات المخابرات الإسرائيلية‏‏ في الفترة التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان ثمة افتراض بأن حماس قد تخلت بشكل أساسي عن "المقاومة" لصالح تحسين الظروف في قطاع غزة وإحكام سيطرتها عليه. ومن المؤكد أن حماس كانت تعرف هذا الخطأ. لكنّ أسبابًا أخرى أوسع نطاقًا كانت هناك للاعتقاد بأن الفلسطينيين شرعوا في فقدان "إرادتهم للقتال".‏
‏لعقود عديدة كان الفلسطينيون ‏‏قضية رئيسية ‏‏للمنطقة واليسار العالمي المناهض للإمبريالية. ولكن، عندما انطلقت الانتفاضات العربية في أوائل العام 2011، لم تضع الجماهير العربية الممكَّنة فجأة تركيزها على القضية الفلسطينية. وبدلًا من ذلك، كرست قدرًا من الاهتمام للصراعات الإقليمية على النفوذ -من ليبيا إلى اليمن إلى سورية- أكثر مما منحت للفلسطينيين الذين كانوا منقسمين على أي حال بين الضفة الغربية التي تحكمها "فتح" وغزة التي تحكمها حماس.‏
‏وبينما أعاد الحكام العرب الأوتوقراطيون ترسيخ أنفسهم، وجدوا أن العداء العلني لإسرائيل لم يعد يشكل نفس القيد الذي كانه من قبل. واكتشفت الأنظمة التي سعت منذ فترة طويلة إلى التعاون السري مع إسرائيل أنها تستطيع القيام بذلك بطريقة أكثر انفتاحًا -بل وحتى الدخول في علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة اليهودية. وكجزء من "اتفاقيات إبراهيم"، فعلت مجموعة من الدولية العربية ذلك في العام 2020، بينما لم تقدم للمصالح الفلسطينية سوى خدمة كلامية. وحتى 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا أن دولاً أخرى مهمة ‏‏سوف تحذو حذوها‏‏.‏
‏ولكن، في حين بدا أن القضية الفلسطينية تفقد زخمها في المنطقة، لم يكن هناك دليل على أنها فقدت ‏‏صداها‏‏ العالمي، وخاصة بين اليسار التقدمي والشعبوي وفي الجنوب العالمي. وكان ذلك واضحًا بما فيه الكفاية في ‏‏انشغال‏‏ "الأمم المتحدة" المستمر بالقضية -لكنه كان واضحًا أيضًا في "‏‏حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل،‏‏ وقوة المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في بلدان مثل ‏‏إندونيسيا وماليزيا‏‏.‏
‏يذكّرنا فشل العواصم الغربية في تقدير الصدى العالمي المستمر للقضية الفلسطينية بالإخفاقات السابقة في توقع صعود السياسة الشعبوية. في كتابهما المهم ‏‏"ستة وجوه‏‏ للعولمة‏‏" Six Faces of Globalisation، ‏‏تظهر أنثيا روبرتس ونيكولاس لامب كيف أن هذا الفشل كان ينبع من عدم الانتباه إلى العديد من الروايات المتنافسة للعولمة، بما في ذلك الروايات الشعبوية من اليسار واليمين. ويبدو روبرتس ولامب لا-أدريان عمدًا بشأن الروايات التي يحددانها. وهما لا يريدان استبعاد أي منها. وإنما يحثان بدلاً من ذلك صانعي السياسة على تطوير ما ‏‏يسميه فيليب تيتلوك‏‏ "عيون اليعسوب":‏
"يمتلك اليعسوب عيونًا مركبة تتكون من آلاف العدسات التي تمنحها نطاًقا من الرؤية يبلغ حوالي 360 درجة. ويتضمن تفكير اليعسوب توليف مجموعة كبيرة من النقاط... ويغلِب أن يطور الأشخاص الذين يدمجون رؤى من منظورات متعددة فهمًا أكثر دقة للمشاكل المعقدة من أولئك الذين يعتمدون على منظور واحد.‏
‏إن مجرد الإصرار على السرد التأسيسي للعولمة ("الجميع كاسب") لم يفعل شيئًا لإضعاف معاداة العولمة. وبدلاً من ذلك، أعمى صناع السياسات عن ملاحظة الرؤى الأصيلة والقوة المحركة للروايات البديلة.‏
‏من الصعب تخيل هجوم مباشر على العولمة الاقتصادية أكثر من هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون إنهم يقاتلون من أجل الفلسطينيين، ‏‏لكن كثيرًا من الخبراء يتفقون على‏‏ أنهم يفعلون ذلك لتعزيز مكانتهم المحلية والدولية الخاصة. ولمواجهة هذه الروايات، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض "رواية مؤسسية": تأطير القضية بسردية حرية الملاحة والنظام القائم على القواعد والردع العسكري.‏
‏سواء كان هذا التأطير الغربي دقيقًا أم لا، فإنه كان غير فعال. كان الدعم الدولي للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الحوثيين ضئيلاً. ويشير التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة إلى أن معظم الدول تنظر إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة على أنه خرق أكثر خطورة للنظام القائم على القواعد من هجمات الحوثيين على الشحن. وعلى الرغم من أن لدى الصين مصلحة هائلة في الأمن البحري العالمي، إلا أن بكين وجدت أنه من الأفضل ‏‏إلقاء اللوم على واشنطن لفشلها في كبح جماح إسرائيل‏‏.‏
‏وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون هجماتهم ويتمتعون بنوع من السمعة الدولية على قدم المساواة مع حماس و"حزب الله" اللبناني. ويبدو مؤيدو الفلسطينيين مستعدين للتغاضي عن طبيعة حكم الحوثيين ‏‏القاسي والإقصائي‏‏ في اليمن. وقد رفضت مصر انتقاد الحوثيين، على الرغم من أن الهجمات تحرم القاهرة من إيرادات قناة السويس التي تشتد الحاجة إليها. وفي جميع أنحاء المنطقة، يقلل العرب السنة من أهمية الانقسامات الطائفية بينما يدعمون "محور المقاومة" الإيراني ذا الأغلبية الشيعية.‏
‏من شأن النظر إلى التهديد الحوثي من خلال عيون اليعسوب أن يساعد في تكوين فهم أفضل للسبب الذي جعل الحوثيين يسعون إلى -ويستفيدون على ما يبدو من- المواجهة مع الولايات المتحدة. وسوف يأخذ هذا الفهم في الاعتبار مسألة الصراع على السلطة داخل اليمن، ودور الحوثيين ‏‏في‏‏ محور المقاومة الإيراني، واستخدامهم للرواية الفلسطينية.‏‏
يتردد صدى الصراع بين إسرائيل وحماس على مستوى العالم أكثر من أي صراع مماثل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين روايات قوية واستقطابية عن ‏‏الضحية صاحبة الحق‏‏. ويكاد يكون من المؤكد أن التوفيق بين هذه الروايات هو مسعى مستحيل. ولكن، باستخدام تفكير اليعسوب، ينبغي أن يكون من الممكن إنتاج إجماع دولي أوسع نطاقًا على ‏‏الخطوط العريضة لحل دولتين‏‏.‏

*بن سكوت Ben Scott: مستشار رفيع في "كلية الأمن القومي" بالجامعة الوطنية الأسترالية. يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الدبلوماسية ومراكز الفكر والاستخبارات والتنمية الدولية. شغل منصب مدير مشروع الأمن الأسترالي والنظام القائم على القواعد في "معهد لوي" من العام 2020 إلى العام 2022، وفي مكتب الاستخبارات الوطنية (ONI)، الذي كان يمثله في واشنطن العاصمة من العام 2016 إلى العام 2020. نُشرت كتاباته على نطاق واسع حول صنع القرار في مجال الأمن القومي، والنظام الدولي، والاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة، والمنافسة مع الصين، والاستراتيجية السيبرانية والاستخبارات.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel - Hamas: A Globalized Conflict

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