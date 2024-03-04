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عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق الشارع المقابل لوزارة الدفاع

3/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات المحتجزين في غزة أغلقت الشارع المقابل لمبنى وزارة الدفاع الكائن في تل أبيب.-(وكالات)

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