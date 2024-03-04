عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق الشارع المقابل لوزارة الدفاع

عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق الشارع المقابل لوزارة الدفاع
التاريخ
3/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات المحتجزين في غزة أغلقت الشارع المقابل لمبنى وزارة الدفاع الكائن في تل أبيب.-(وكالات)
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