لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

غالبًا ما تبدو الأخبار السيئة للإعلام وكأنها أخبار جيدة للمحافظين. ولذلك، فإن الحديث عن قيام المَوقعَين الإخباريين الإلكترونيَّين، "‏‏فايس"‏‏ Vice ‏‏و"بَزفيد" BuzzFeed بتسريح مئات الصحفيين، بعد أسابيع من الانهيار الكامل ‏‏لموقع "ذا ماسنجر"‏‏، لن يثير الكثير من التعاطف من اليمين.‏

‏ثم مرة أخرى، ليس المحافظون وحدهم هم الذين لا يوافقون على عمل الإعلام الإخباري اليوم: وجدت "مؤسسة غالوب" للاستطلاعات العام الماضي أن 32 في المائة فقط من الأميركيين يقولون إن لديهم "قدرا كبيرًا" أو "قدرًا لا بأس به" من الثقة في وسائل الإعلام. ووجد الاستطلاع نفسه أن 29 في المائة لديهم ثقة "كبيرة" في وسائل الإعلام -واعترف 39 في المائة بأنهم "لا يثقون على الإطلاق" في هذه الوسائل.‏

وفي الشهر الماضي، أعلنت ‏‏صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"‏‏ أنها ستخفض كادر غرفة الأخبار لديها بأكثر من 20 في المائة. كما مرت ‏‏صحيفة "الواشنطن بوست" ‏‏التابعة لمجموعة جيف بيزوس بجولات من عمليات الاستحواذ والتخفيضات في الكوادر.‏

‏لكن متاعب الصحف التقليدية غالبًا ما تعد أمرًا مفروغًا منه. قبل عقد من الزمن، كان من المفترض أن تكون منافذ الإنترنت الإخبارية مثل ‏‏"فايس" و"بزفيد"‏‏ هي مستقبل الإعلام -أنواع جديدة تتكيف مع النظام البيئي للإنترنت.‏

لكن هذا أصبح الآن هو المشكلة: لقد علَّقت هذه المواقع وغيرها بقاءها على خوارزميات لا تتحكم فيها.‏

‏أولاً جاء "الاختيار الأمثل لمحرك البحث"، ثم التلاعب بالخوارزميات التي تقرر المحتوى الذي يتم تقديمه للملايين من مستخدمي "فيسبوك" و"تويتر" (الآن "إكس"). وقد اشتهر موقع "بزفيد" بـ"القوائم"** التي كان من السهل مشاركتها بشكل إدماني تقريبًا حتى أصبح "فيسبوك" مشبعًا جدًا بمحتوى "بزفيد" ومجلة "ثوت كاتالوغ"‏‏ غير المرغوب فيه لدرجة أن منصة مارك زوكربيرج قررت تغيير القواعد. بعد كل شيء، ما مقدار الروابط الجذابة التي تغري بضغط زر الفأرة والتي يمكن أن يستوعبها القراء؟‏

جذبت الشركات الناشئة في مجال الإعلام الإخباري عبر الإنترنت الاستثمار من خلال إظهار نمو هائل، لكن ذلك كان مثل رياضي يمارس نشاطه على المنشطات. وقد حصل الصحفيون الشباب الرياديون، الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع زملاء الدراسة والزملاء السابقين في مؤسسات الإعلام الراسخة، على الترويج والعناوين الرئيسية من أصدقائهم. وأثار ذلك حماسة المستثمرين. ومع أموال المستثمرين، أمكن أن تُظهر المواقع الجديدة انفجارًا سريعًا في حركة المرور -بما أنها كانت تبدأ من لا شيء. ولكن كيف يمكنها الحفاظ على نمو مبهر من رقمين للمستثمرين بعد الطفرة الأولى؟‏

‏واجهت وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد عليها المواقع الإخبارية الإلكترونية نفس المشكلة. وكان الحل بالنسبة لـ"فيسبوك" هو أنه، بمجرد أن يبدأ المستخدمون الجدد في التناقص التدريجي، تعمد المنصة إلى جعل المستخدمين الحاليين يقضون المزيد من الوقت فيها، وهو ما يعني عدم إرسالهم إلى مواقع أخرى، مثل مصادر الأخبار، من خلال الروابط. والآن يجعل "فيسبوك" و"إكس" من المستحيل تقريبًا الترويج للصحافة الإخبارية على مواقعهما. إنهما يريدان أن تبقى مُقل العيون مسلطة على محتوى منصاتهما الخاصة.‏

‏عندما كانت وسائل التواصل الاجتماعي صغيرة، كانت في حاجة إلى زيادة حركة المرور إلى أقصى حد، مما عنى استضافة أي نوع من المحتوى الذي يريده المستخدمون، بما في ذلك الأخبار. وبدت منصتا "يوتيوب" و"فيسبوك" مثل الغرب المتوحش في تلك الأيام، حيث لم يكن قانون حقوق النشر ولا الصواب السياسي يثبطان ما يمكن للمستخدمين مشاركته.‏

‏ليست السياسة اليوم هي السبب الرئيسي هي التي تقف وراء قمع منصات وسائل التواصل الاجتماعي للأخبار، لكنها عامل يعمّق الأزمة، كما أشار كايل سميث من ‏‏صحيفة "وول ستريت جورنال‏‏ مؤخرًا على منصة "إكس". وقد أشار سميث إلى أن الحملات التي يشنها التقدميون لإحراج المعلنين ودفعهم إلى التخلي عن "فوكس نيوز"، أو منصة "إكس" نفسها تحت مُلكية إيلون ماسك، تشجع المعلنين على تجنب كل المخاطر التي تجلبها السياسة.‏

أظهرت الخسائر المُهينة لماركة البيرة الأميركية الشهيرة، "بدويايزر"، بعد تحويل "المؤثر" المتحول جنسيا، ديلان مولفاني، إلى ممثل للعلامة التجارية للشركة، مدى الضرر الذي يمكن يجلبه تنفير المحافظين. فلماذا الإعلان مع أي مؤسسات إخبارية مشحونة سياسيا؟‏

‏إذا كانت المواقع ذات الميول اليسارية مثل ‏‏"فايس" و"بزفيد"‏‏ تشكل أضرارًا جانبية في حرب التقدميين على التعبير السياسي من يمين الوسط، فقد يبدو ذلك مجرد عقاب مستحق، فضلاً عن كونه مفارقة مؤثرة. لكن الدرس الأوسع هو أن مواقع الإعلام الإخبارية عبر الإنترنت لم تكن مستقرة أبدًا على أساس آمن، حيث لم يقتصر الأمر على كونها تعتمد فقط على الإعلانات -وهو ما ينطبق على جميع وسائل الإعلام تقريبًا- وإنما أيضًا على أهواء شركات التكنولوجيا الكبرى، التي لديها مخاوف النمو الخاصة بها.‏

‏على النقيض من ذلك، ازدهرت الصحف التقليدية كمؤسسات محلية يدعمها تجار التجزئة المحليون. ومع ذلك، عنى ظهور تجارة التجزئة الوطنية -وحتى العالمية- عبر الإنترنت أن الإنفاق الإعلاني لم تعد تمليه الجغرافيا. أصبح بإمكان الشركات الوصول إلى المستهلكين مباشرة أو إلقاء شبكة أوسع عن طريق شراء القليل من التعرُّض على منصات كبيرة مثل "غوغل" و"فيسبوك".

‏ومع ذلك، ليس الأخبار وحده، وإنما نظام حكومتنا ذاته مبني على المحلية -في مدن وبلدات وولايات ودوائر الكونغرس المتميزة. كانت الصحف بمثابة "قاعات المدينة" الخاصة بها، حتى أكثر من قاعات المدينة الحقيقية المادية.‏

‏ليس محو وسائل الإعلام الجديدة التي يحركها الضجيج والتي لا مكان لها سببًا للاحتفال، لكنه ليس كارثة لجمهوريتنا. ومن ناحية أخرى، فإن فقدان التميز المحلي يكمن في جذور الكثير من الاستقطات والمأزق الذي نعيشه اليوم.‏

‏في "‏‏الديمقراطية في أميركا"، جادل ألكسيس دي توكفيل بأنه "إذا كان عدد الصحف يجب أن يتناقص أو يزيد بين شعب ديمقراطي، فإنه شيء يتناسب مع كون إدارته أكثر أو أقل مركزية". سوف يعني عدد أقل من الصحف المزيد من مركزة السلطة -والمزيد من الصراع عليها.‏

و‏لدى المحافظين الذين لا يريدون ذلك سبب لكي يريدوا بقاء الصحف. ويتعين على الصحف التي ترغب في البقاء أن تقاتل بقوة من أجل خدمة المصالح والقيم المحلية -بما في ذلك القيم المحافظة.‏



‏*دانيال مكارثي Daniel McCarthy: محرر‏‏ "موديرن إيج". ‏‏أحدث منشوراته هي مقدمة لكتاب‏‏ "تأكيد المحافظين"، للمؤلف ويلمور كيندال.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Online News Isn't Saving Journalism

‏‏هامش:

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