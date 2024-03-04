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أهوال 7 أكتوبر لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

3/4/2024 2:38:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألان رسبريدجر* - (إندبندنت عربية) 2024/2/18

يقال إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "رجل لعين شرير" و"حقير".
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إن معاداة السامية حقيقة واقعية، لكنها لا يجب أن تمنعنا من الاعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضم مجرمين ومتطرفين وطغاة، لا مصلحة لهم في حل سلمي للقضية.
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هل خالطتكم رغبة خلال الأسابيع الأخيرة في إطلاق الشتائم عند تفكيركم بإسرائيل؟ وفي حال التفكير بنتنياهو، ألا تتبادر إلى الذهن شتائم أقوى وأشد؟
ربما تجدون العزاء في ما أوردته بعض التقارير عن أن بعض الأفكار القذرة بالقدر نفسه راودت الرئيس جو بايدن بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويقال إنه وصفه بأنه "رجل لعين شرير"، و"حقير". وهذا أكثر من كافٍ لتعليق عضويته في حزب العمال البريطاني لو أنه ينتسب إليه.
بعد أن قتلت ما يصل إلى 28 ألف شخص (ما يساوي عدد سكان تشيتشيستر تقريباً) انتقاماً للفظائع التي ارتُكِبت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تستعد إسرائيل الآن لشن هجوم على رفح، وهي منطقة في غزة تؤوي حالياً نحو 1.5 مليون رجل وامرأة وطفل.
ما الذي يمكن قوله في هذا السياق؟ دعا أكثر من نصف البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال شهر تقريباً بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وكذلك فعل البابا ورئيس أساقفة كانتربري، أعلى سلطة دينية في المملكة المتحدة. لكن ثمانية من أعضاء حزب العمال أُقيلوا فعلياً من الحزب بسبب مطالبتهم بالشيء نفسه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وظن المدافع الكبير عن حرية التعبير، توبي يونغ، بأن من المعقول حظر أي شخص يستخدم عبارة "من النهر إلى البحر" على منصة "إكس"، (تويتر سابقًا)، على أساس أن هذه الكلمات تعني محو دولة إسرائيل. حتى أن البعض اعتقدوا بأن الهتاف بذلك يستحق محاكمة صاحبه. ومع ذلك، أعلن نتنياهو أخيراً أن إسرائيل "يجب أن تكون لها سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن" -وبذلك القضاء على فكرة وجود دولة فلسطين. فهل إعلان إحدى الفكرتين مقبول، وإنما ليس الأخرى؟
في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي، إن الهجمات التي شنتها حركة "حماس"، "لم تحدث من فراغ" -وفي ذلك الحين، طالبته إسرائيل على الفور بالاستقالة. كان قول ما قاله غير مقبول. ولكن هل يعتبر أي شخص عاقل أن بالإمكان البدء بفهم الأحداث المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من دون النظر إلى 56 عاماً من التاريخ التي سبقتها؟
في أعقاب المذبحة التي ارتكبتها "حماس"، وجدتُ نفسي أستمع باهتمام إلى التدوين الصوتي (البودكاست) متعدد الحلقات الذي خصصه الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز"، عزرا كلاين، لمناقشة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وقد استمعت أوائل تشرين الأول (أكتوبر الماضي) إلى ما لا يقل عن 13 حلقة -مدة كل منها حوالي ساعة- تعمق فيها كلاين أكثر من أي وقت مضى في ماضي هذه المنطقة المضطربة وحاضرها ومستقبلها. وعلى وجه التحديد، فعل ما استنكرته إسرائيل في قول الأمين العام للأمم المتحدة: ذهب إلى البحث عن السياق والفهم.
قبل عيد الميلاد مباشرة، تأمل كلاين الطريقة التي غيّرت بها محادثاته حتى الآن تفكيره بشأن إسرائيل. قال: "لست متأكداً من أن إسرائيل تجعل الشعب اليهودي أكثر أماناً. في الواقع، أشك في ذلك إلى حد ما".
وتابع متأملاً: "أنا يهودي. هل أشعر بالأمان؟ هل أشعر بأن معاداة السامية تراجعت في العالم الآن بسبب ما يحدث هناك، أم يبدو لي أن ثمة موجة هائلة من معاداة السامية، وأن اليهود أنفسهم في أماكن غير إسرائيل يتأثرون مما يحدث في إسرائيل؟... إن إسرائيل هي مكان يمكن، في بعض الظروف، أن يحمينا. لكنها أيضاً، في ظروف أخرى، مكان يمكن أن يعرضنا لخطر".
ثمة درجة من الدقة والصدق الصريح في هذا الرد الذي أجده نادراً في النقاش البريطاني الذي يتطلب من المرء، بطريقة متوقعة إلى حد مقلق، أن ينحاز بشكل لا لبس فيه. أو يتطلب، في كثير من الحالات، "الوقوف إلى جانب إسرائيل".
وينطبق الشيء نفسه على حلقة أخرى تحدث فيها نمرود نوفيك -أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز وعضو ما يُسمون "قادة أمن إسرائيل"- عن سياق هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وكان ذلك من منطلق الرغبة في الفهم نفسها التي أدت إلى اتهام غوتيريش بـ"التحيز والكراهية" ومطالبته بحزم حقائبه.
ألقى تحليل نوفيك باللوم الشديد على الفشل الذريع وعدم الجدوى اللذين يسمان سياسة الاحتواء الإسرائيلية المفترضة. وكان لاذعاً بشأن نتنياهو، ومستنكراً الضم "السريع" للضفة الغربية من قبل المستوطنين، ويائساً من "خنق" الحكومات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، وصريحاً حول سياسة نتنياهو المتعمدة لتمويل "حماس" -"35 مليون دولار شهرياً تأتي في حقائب"، وفق وصفه.
ومضى أبعد من ذلك إلى شجب اثنين من أعضاء حكومة نتنياهو الائتلافية، ووصفهما بأنهما "مجنونان". ونعت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه "بلطجي شوارع"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه "ينفذ أجندة مروعة في الضفة الغربية" -تتلخص، في الواقع، في حل الدولة الواحدة "الشبيه بالفصل العنصري".
لم يقاطع كلاين نوفيك ليطالبه بإدانة "حماس" -حيث الإدانة هي العنصر الأساسي في عدد من المقابلات البريطانية- ولم يشِر إلى أن نوفيك يبدو وكأنه يبرر مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر). كان من الممكن أن يكون ذلك سخيفاً لأن مجموعة "قادة أمن إسرائيل" التي تضم نوفيك، هي مجموعة مختارة من الأعضاء المتقاعدين في مؤسسة الدفاع في البلاد (الجيش الإسرائيلي، والشين بيت، والموساد والشرطة الإسرائيلية).
ولكن، هل يجب أن يكون المرء صقراً أمنياً بصورة قاطعة حتى يكون قادراً على النطق بما لا يُسمح بقوله عادة؟ ربما يتطلب الأمر أن يشير كاتب عمود إسرائيلي، روجيل ألفر، إلى "الفردية التاريخية" لنتنياهو -الرجل الذي "كسر تماماً قواعد كل من الديمقراطية والديكتاتورية، وخلق نظامًا هجيناً ينظر إليه العالم كله بيأس، غير قادر على التعامل معه بفاعلية".
هناك بالطبع معاداة حقيقية ودنيئة للسامية. ثمة حقاً متعصبون سيصدقون أي نظرية مؤامرة سخيفة حول إسرائيل. هؤلاء أدينوهم، علقوا عملهم، همشوهم.
ولكن، كما يقول نمرود نوفيك: الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تضم مجرمين ومجانين ومتطرفين وطغاة ليست لديهم مصلحة في حل سلمي للمسألة الإسرائيلية-الفلسطينية. ومن المؤكد أن أهوال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) لم تحدث من فراغ.
أن نقول ذلك لا يعني "معاداة إسرائيل" ولا "معاداة الصهيونية"، ناهيك عن معاداة السامية -لكن هذه العبارات الثلاث تُدمَج معاً بصورة عرضية بعض الأحيان.
في الوقت نفسه، نراقب بلا حول ولا قوة -لكنني آمل ألا نفعل ذلك بصمت- في حين يُطلَق العنان لشيء مثل "مذبحة" على غزة. وأنا أستخدم كلمة قالها هذا الأسبوع نائب البابا، الكاردينال بيترو بارولي. وغني عن القول إنه تعرض لتوبيخ فوري من إسرائيل. إنه أمر لا يُسمح بقوله، كما ترون.

‏*آلان رسبريدجر Alan Rusbridger: هو محرر مجلة "بروسبكت" والرئيس السابق لكلية "ليدي مارغريت هول" الجامعية، أكسفورد. كان محررا لصحيفة "الغارديان" من العام 1995 إلى العام 2015.

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