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باسم تيم: استقطاب حراس مرمى أجانب دليل تراجع .. وآلية منح شهادات التدريب خاطئة

3/4/2024 2:38:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- كشف حارس مرمى المنتخب الوطني وناديي الوحدات والفيصلي الأسبق باسم تيم، أن سبب ابتعاده عن أجواء كرة القدم في الأردن في الفترة الحالية، يأتي بسبب غياب البيئة الحاضنة للكفاءات، واعتماد المنتخبات والأندية في الكثير من الأحيان على مدربي حراس مرمى يحملون شهادات تدريبية فقط، ولا يجيدون العمل فيه بسبب نقص الخبرات، وغياب التأهيل الكامل والصحيح.
وأبدى باسم تيم عتبه على آلية منح شهادات التدريب في اتحاد كرة القدم، معتبرا أن الآلية بحاجة إلى إعادة نظر، في ظل ارتفاع أعداد المدربين الذين لا يحتاجون لممارسة التدريب في الأندية والمنتخبات، إلا الحصول على شهادات تدريبية تمنح للجميع، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد المدربين، وغياب الكفاءات الكافية من حراس المرمى المميزين.
كما أشار باسم تيم الذي يبتعد حاليا عن كرة القدم، وتحديدا عن عالم التدريب، إلى أن الأردن لا يوجد فيه بيئة مناسبة للعمل ماديا وفنيا، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا، من أجل خلق جيل من حراس المرمى قادر على الذود عن عرين المنتخبات الوطنية.
وفي لقاء مع "الغد"، أشار تيم إلى أنه لعب في صفوف المنتخب الوطني الأردني 46 مباراة دولية، كما مثل منتخب فلسطين في 32 مباراة دولية.
وأضاف،: بدأت اللعب في نادي الوحدات منذ العام 1977، قبل أن يتم تحريري العام 1986، لأنتقل بعدها وتحديدا في العام 1987، إلى فريق النادي الفيصلي، حيث لعبت في صفوفه عددا محدودا من المباريات، ومن ثم الانتقال إلى عالم التدريب، حيث عملت مدربا للحراس في أندية ومنتخبات وطنية، قبل أن أغادر في العام 1997 للعمل مدربا للحراس في قطر والإمارات، واستمررت في ذلك حتى العام 2004، قبل أن أحتجب عن عالم التدريب.
حراس الماضي أفضل ..
وجيل شفيع مميز
وعن طبيعة حراسة المرمى في الزمن الماضي والزمن الحاضر، اعتبر باسم تيم أن أيام الماضي كانت أفضل، رغم شح الإمكانيات، حيث الخامات والمواهب الأفضل التي تميزت بشكل لافت.
وأضاف: بالنسبة للأجيال القادمة، أعتقد أن جيل حارس المرمى عامر شفيع يعتبر الأفضل في الفترة الحالية، حيث تألق شفيع بشكل لافت، ونجح في وضع اسمة في قائمة حراس المرمى المتميزين محليا وعربيا وآسيويا، كما أن جيل شفيع في حراسة المرمى كان مميزا أيضا أمثال لؤي العمايرة ومعتز ياسين وأحمد عبدالستار.
البحث عن حراس من الخارج دليل تراجع
وأكد باسم تيم، أن توجه عدد من الأندية المحلية، للبحث عن حراس مرمى محترفين من خارج الأردن، دليل على ضعف قاعدة الحراس في الأردن، وهذا يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع المهم، من أجل إعادة ترتيب الأمور، والبحث عن حراس مرمى أكثر تميزا لحماية عرين المنتخبات والأندية في السنوات المقبلة.
وأضاف: أصبت بالدهشة لقيام العديد من الأندية بالبحث عن حراس مرمى أجانب، وأعتقد أنه لو كانت الأمور المادية للأندية أفضل حالا، لذهب عدد كبير من الأندية لاستقطاب حراس مرمى أجانب، وهذا أمر خطير.
وبين تيم، أن الأردن زاخرة بالمواهب في حراسة المرمى، ولكنها تحتاج للاكتشاف والصقل، وهذا يتطلب تحسين جودة المدربين من خلال دورات جدية وهادفة، حيث تعطى الشهادات التدريبية لمن يستحقها فقط.
جيل العمالقة في حراسة المرمى
وفي رده على سؤال يتعلق بمنافسته مع الحارس المعروف ميلاد عباسي في نهاية السبعينيات وفترة الثمانينيات، أشار تيم إلى أن ميلاد كان صديقه العزيز، وأن المنافسة بينهما، دفعتهما لتطوير مستوياتهما الفنية، ما انعكس إيجابا على المنتخب الوطني الذي حظي بحراسة مرمى متميزة في تلك الفترة.
وأضاف: في تلك الفترة كان هناك جيل من عمالقة حراسة المرمى، فاضافة إلى باسم تيم وميلاد عباسي، كان هناك أيضا الراحل راتب الضامن وقبله وليد شحادة، ثم جاء حراس مميزون أمثال خلدون ارشيدات وغيره من حراس المرمى المتميزين.
وبين تيم، أنه وفي تلك الفترة لم يكن هناك مدربي حراس مرمى متخصصين، ولكن سر تألق هذا الجيل، يأتي بسبب ما يمتلكونه من موهبة جعلت منهم حراس مرمى متميزين بالفطرة.
غياب مدربي حراس المرمى المتخصصين
نوه باسم تيم، إلى ضرورة تحسين مخرجات مدربي حراس المرمى في الأردن، رافضا أن يحصل كل شخص يقضي أسبوعا أو أسبوعين في دورة تدريبية، على شهادة مدرب حراس مرمى، وهو الأمر الحاصل حاليا، ما تسبب في ضعف مخرجات الحراس المميزين.
وأضاف: يوجد في الأردن مدربو حراس مرمى متميزون، ولكن على الجانب الآخر هناك مدربون يملكون الشهادة الورقية فقط، ولا يملكون الخبرة، وهو أمر خطير يؤثر على مستوى الحراس.
أول مدرب حراس مرمى في الأردن
كشف تيم، أنه يحمل لقب أول مدرب حراس مرمى في الأردن، بشكل رسمي، حيث حصل على هذا المسمى بعد أن اتجه إلى عالم التدريب وحصل على الشهادات.
وقال: "أنا أول من حصل على مسمى حراس مرمى في الأردن، وهذا المسمى لم يكن موجودا في السابق، حيث لم يكن هناك مدرب حراس متخصص يشرف على تدريب حراس المرمى".
حراس عالميون
وعن رأيه بحراس المرمى المتميزين عالميا، خلال السنوات الماضية وليس في الفترة الحالية، اعتبر باسم تيم أن حراس مرمى أمثال سيدماير وبيتر شيلتون وديني زوف وياشين، ربما يعتبروا الأفضل في تاريخ كرة القدم العالمية.
واعتبر باسم تيم، أن هناك حراس مرمى تالقوا بشكل لافت في بطولات معينة، ولكنهم لم يستمروا في التألق، باستثناء عدد قليل منهم.

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