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أين تقف التربية من توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم؟

3/4/2024 2:38:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– في وقت أشارت فيه منظمات دولية معنية بقطاع التعليم لأهمية الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في التعليم، لكنها دعت للقضاء على المخاطر الناجمة عن استخدامه بطرق غير منضبطة، عبر الأنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والسلامة، أكد خبراء تربويون، أن التأطير الأخلاقي لتوظيفه في التعليم أصبح ضرورة وطنية.
ودعوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" الحكومة، إلى توجيه وزارات معنية كوزارتي: الاقتصاد الرقمي والريادة والتربية والتعليم، لوضع سياسات ودليل يترجم التوصية الصادرة عن منظمة التربية والثقافة والعلم (اليونسكو) حول الإطار الأخلاقي في استخدامه.
وأوضحوا ضرورة اشتمال الدليل على تغطية للتعريف بهذه التقنية وفوائدها ونطاق استخدامها ومخاطرها الأخلاقية والوظيفية، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب آلية للتعامل مع البيانات وتحليلها، ومدى انتهاك الخصوصية والتعدي على الحقوق، والاستغلال والتمييز وتشويه السلوك، والتي يمكنها إحداث أضرار جسـدية أو نفسية، والمبادئ والمعايير الأخلاقية وضوابط الاستخدام، وأدوات الالتزام والتقييم والمراجع والمصادر التي يمكن الاعتماد عليها.
وكان تقرير حالة البلاد الصادر أخيرا بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني للعام 2023"، أشار إلى أن التكنولوجيا ستسهم بوجود تحولات كبيرة في بيئة التعليم والتدريب، وستجد المؤسسات التعليمية نفسها، مجبرة على التكيّف مع التطورات والتحولات في سوق العمل.
وشدد التقرير على أن المسؤولية تقع على الجميع لمواكبة هذا التطور، والتركيز على المهارات والكفايات، وإعادة النظر في الخطط الدراسية، وتكنولوجيا التعليم، فقد حثت "اليونسكو" مؤخرا الحكومات على اعتماد، وتنفيذ لوائح ملائمة لضمان اتباع نهج قوامه حقوق الإنسان لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وتزويد المعلمين بالتدريب اللازم.
وكانت أشارت المنظمة الدولية في تقريرها الصادر أخيرا بعنوان " التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟" لأهمية الوصول إلى إجماع بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والقضاء على المخاطر الناجمة عن استخدامه بشكل غير منضبط، عبر الأنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والسلامة، في وقت نشرت فيه مؤخرا، إرشادات هي الأولى من نوعها بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث.
وحددت إرشاداتها خطوات رئيسة يتوجب على الحكومات اتخاذها لتنظيمه، ووضع أطر سياسات تضمن استخدامه على نحو أخلاقي في التعليم والبحث، واعتماد معايير عالمية وإقليمية ووطنية، لحماية البيانات والخصوصية، وحددت الحد الأدنى للسن المسموح به لاستخدام أدواته في الفصل الدراسي بـ13 عاما.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا وأدواتها واستخداماتها، بخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، تفرض علينا إعادة التفكير في كيفية الاستفادة والتمكين منها وتسخيرها، وتوجيه بوصلتها لخدمة عناصر التعليم والوقاية من أضرراها.
وأشار أبو غزلة، إلى أن ظهور تقنيات جديدة، قد تعيد تشكيل حياتنا وتؤثر سلبيا عليها، إذا لم تضبط وتدار وتوجه على نحو سليم، لذا من المهم التعاون بين المعنيين لتأطيرها وحوكمتها لضمان الالتزام بها والاستفادة منها وتجنب مخاطرها.
وقال إن التأطير الأخلاقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة وطنية، والحكومة مطالبة بتوجيه الوزارات المعنية كوزارتي الاقتصاد والتربية، لوضع أطر وسياسات وأدلة، وترجمة التوصية الصادرة عن "اليونسكو" حول الإطار الأخلاقي في استخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع خطة محكمة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية بشأنه.
وأضاف أن على المؤسسات وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بتنفيذه، وتطوير أدوات الامتثال لمتابعته، ودعم وتعزيز جهود المملكة بتحقيق رؤيته وإستراتيجياتها الوطنية، المتعلقة باعتماد تقنياته، بخاصة في تشجيع المؤسسات التعليمية، كالجامعات والمدارس والعاملين والمتعلمين بها، وحثهم على البحث والابتكار، وتعزيز مكانة النظام التعليمي.
وأشار أبو غزلة لأهمية وضع سياسة ودليل، لأن استخدامه لا يقتصر على وزارة بعينها، بل يجب توظيفه في جميع المجالات الحياتية، ومنها التعليمي، واشتمال الدليل على مكونات تغطي جوانب التعريف بهذه التقنية، ومقتضيتها كافة.
ودعا وزارة التربية لوضع الأدلة والخطط التنفيذية في الميدان التربوي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبما يتناسب مع التوظيف الآمن له بتطوير الجوانب الإدارية والتعليمية في المنظومة التعليمية، وبما يتناسب مع عدم إلحاق الضرر، وضمان تحقيق السلامة والأمن لحماية العاملين والطلبة والحد من المشكلات التربوية والسلوكية كالتنمر وغيره.
وبين أن الذكاء الاصطناعي، يمكن الطلبة من مهارات التعلم والبحث، باستخدام المصادر الآمنة والعلمية، بدلا من الاعتماد على تقنيات البحث في محركات البحث أو الأدوات الحديثة مثل ChatGPT وغيره، وتمنحهم القدرة على تقييمها والحكم عليها، بالاضافة لتوعيتهم بالمبادئ والمعايير الأساسية للاستخدام، وتوفر الحق لهم في الخصوصية وحماية البيانات والتوعية به، وغيرها من الجوانب المهمة في الحياة.
كما على الوزارة لضمان استدامة التطبيق، تقييم جاهزيتها في توظيفه، عبر توفير برامج توعية وتثقيف بشأنه، وإزالة التخوف المتعلق بالأمن الوظيفي للمعلمين وغيرهم، وتوفير بني تحتية وتقنيات وتحديد مجالاته، وبناء قدرات العاملين في مركزها وميادينها، ووضع الخطط الإعلامية لبيان جوانب تطبيقيه ومدى قدرته على تلبية احتياجات الطلبة كافة، بما يمكن ان يقدم من برامج متنوعة في الجوانب الإدارية، وتخفيف العبء الإداري عن الكوادر الإدارية والتعليمية، وإثراء التعليم وتحسن مخرجاته، بحسب أبو غزلة.
وشدد على توعية المعلمين والمشرفين التربويين بأهمية المزواجة بتطبيقه مع إستراتيجيات التدريس الأخرى وأدواتها، وبيان آثاره الإيجابية لتحسين أداء الطلبة وتعزيز دافعيتهم للمشاركة في البحث والابتكار والتعلم، وتزويدهم بالتغذية الراجعة المستمرة عن أداءهم وتطويرها لضمان الدعم المجتمعي والدعم من المعلمين والطلبة وللإداريين.
واعتبر الخبير التربوي عايش النوايسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي، لم يعد خيارا بل أصبح حاجة ماسة وضرورية في التعليم والحياة، لذا لا بد من تطوير وزارة التربية اللوائح اللازمة التي تؤطر استخداماته.
وبين النوايسة أن استخدامه في التعليم، يمثل فرصة هائلة لتحقيق التنمية البشرية، لكنه قد يسفر أيضا عن الأذى والتحيز، لذا لا يمكن إدماجه بالتعليم في ظل غياب الضمانات والأدلة الاخلاقية التي تؤطر استخدماته، موضحا أن الدليل الأخلاقي يجب أن يتضمن قيما ومبادئ وأساليب لتوجيه السلوك الأخلاقي بالتعامل مع تقنياته واستخدامها.
واشار لأهمية ان تركز هذه المبادئ الأخلاقية على النزاهة.
كما أكد أستاذ تكنولوجيا التعلم والتعليم بالجامعة الأردنية د. يوسف العاروري، أهمية توظيف التكنولوجيا في التعلم، باعتبارها عنصرا رئيسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.
وشدد العاروري، على ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الرقمية كي ينشأ جيل متسلح بالكفايات والمهارات للتعامل مع الوسائل التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مبينا أن الوسائل التكنولوجية، سهلت وسرعت الوصول للمعلومات، ما يتطلب من المستخدمين امتلاك الثقافة الرقمية للتعامل مع العالم السيبراني.
وشدد على ضرورة بناء قدرات المعلم في توظيف التكنولوجيا، وجعلها مساعدا له بتنفيذ العملية التعليمية، إذ يحتاج لدورات تدريبية تمكنه من تطويع التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، وتزويدة بكل ما هو جديد في مجالها.
من جانبه، قال أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي بجامعة فيلادلفيا د. عدنان الطوباسي، إن التطور التكنولوجي واتساع قاعدة الذكاء الاصطناعي، بخاصة في التعليم، يتطلب قيام الوزارة بوضع دليل إرشادي له قواعده وأركانه التي يستطيع الطالب والمعلم عبرها استخدامه، مضيفا أن هذا الدليل سيضمن إرساء القواعد والأسس الأخلاقية التي تحدد ما يمكن استخدامه بمصداقية، وتحديد الفئة العمرية التي يتوجب عليها تطبيقه.

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