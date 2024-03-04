رئيس الوزراء يرى الحل في تحول الأندية لشركات.. مدافع برازيلي للحسين بتزكية من موتا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس الوزراء يرى الحل في تحويل الأندية لشركات

كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن الحاجة إلى مراجعة قوانين الأندية، في إطار السعي لتطوير الحركة الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن قوانين الأندية باتت قديمة، وتحتاج إلى المراجعة.

وأشار الخصاونة خلال زيارته لـ"الغد"، وردا على سؤال يتعلق بإنجاز المنتخب في كأس آسيا، وضرورة البناء على ذلك، إلى أن المنتخب الوطني حقق نتائج لافتة وإنجازا غير مسبوق، ومن المستغرب أن البعض يوجه اللوم للشارع الرياضي بسبب فرحه وتفاعله مع هذا الإنجاز الكبير.

وأشار الخصاونة إلى أن اتحاد الكرة يملك تصورات للارتقاء باللعبة، وهو لم يشاركنا بها حتى الأن، حيث تتلخص هذه التصورات في تطوير اللعبة والعمل على تجاوز المعيقات الكثيرة خاصة المالية المتعلقة بضرورة توفير الأمان للاعب الذي يحتاج لعيش كريم وبصيغة احترافية عالية، وهذا يحتاج إلى أن يتحول النادي لشركة، أو ايجاد شركات رائدة قادرة على رعاية النادي على أن يتم التوسع في الأندية في مختلف الدرجات من خلال شركات راعية.

وقال : الحكومة لا تستطيع توفير أو تمويل هذه التفاصيل، اليوم النادي يمول نفسه واللعبة تمول نفسها، في إطار تشريعي يوفر للنادي القدرة على تحريك وإنتاج أموال تسمح له بتغطة نفقاته والحصول على الربح ايضا..قوانين الأندية قديمة وتحتاج إلى مراجعة.

أبوعابد محبط من خطوة شباب الأردن

بات اللاعب زيد جمال أبو عابد، في حيرة من أمره، بعد خطوة نادي شباب الأردن باستدعائه للعب في الفريق، قبل أن يصطدم بعدم قدرة النادي على التسجيل، رغم بقاء يوم واحد فقط على إغلاق مرحلة القيد الثانية، ما أصابه بالإحباط.

أبو عابد الذي لعب في فريق سحاب خلال مرحلة الذهاب من الدوري، رحل عن الفريق بناء على غزل من نادي شباب الأردن الذي أبدى رغبته باستقطابه، ليحضر اللاعب ويستعد للانخراط في صفوف شباب الأردن قبل أن يصطدم بمنع النادي من التسجيل.

وتنطبق مشكلة أبو عابد على عدد من اللاعبين الآخرين الذين أعدوا العدة للعب في شباب الأردن، بعد أن تم الاتفاق معهم على كامل التفاصيل، قبل أن يتم إبلاغهم أخيرا بإلغاء الاتفاقات بسبب الحرمان من التسجيل.

مدافع برازيلي للحسين بتزكية موتا وموافقة محمود

التحق المدافع البرازيلي تالو سيلفا بصفوف فريق الحسين إربد لكرة القدم، للاحتراف في صفوفه خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين. ويعتبر سيلفا المحترف الأجنبي الرابع في صفوف الفريق.









ووفق المعلومات فإن المحترف الجديد الذي يلعب في مركز الدفاع، جاء باختيار وتزكية من المدرب السابق لفريق الحسين البرتغالي موتا، الذي قام باختيار اللاعب قبل رحيله عن الفريق، ليتحول قرار التعاقد مع اللاعب للمدرب الحالي جمال محمود الذي تابع فيديوهات للمدافع البرازيلي، قبل أن يعلن موافقته على استقطابه، في حال اجتاز الفحص الطبي، واستكمل أوراق التحاقه بالنادي.

اللاعبة رند تحترف في جدة السعودي

التحقت اللاعبة رند أبو حسين، بفريق نادي جدة السعودي للسيدات لكرة القدم، للاحتراف في صفوفه خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى السعودي.









وجاء الاتفاق مع رند أبو حسين، بعد تألقها اللافت في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات (منتخب النشميات)، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة غرب أسيا، والتي نجح المنتخب في الفوز بلقبها للمرة السادسة.

وانضمت أبو حسين في فريق جدة، لزميلتها في المنتخب بانة البيطار التي سبق وأن احترفت في صفوف الفريق السعودي.

يشار إلى أن الدوري السعودي للسيدات، يضم نخبة من المدربات و اللاعبات الأردنيات اللواتي أثبتن حضورهن في البطولة.

في دوري المحترفين.. 8 أشهر بدون رواتب

أكد مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن لاعبيه لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ حوالي 8 أشهر، في مؤشر على صعوبة الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

المسؤول الذي تحدث لـ"الغد" مفضلا عدم الكشف عن هوية النادي، أكد أن لاعبيه لم يحصلوا على رواتبهم طيلة هذه الفترة، كاشفا النقاب أيضا عن "تسليك" اللاعبين بدنانير قليلة جدا للتمكن من حضور أغلب التدريبات وليس جميعها.

كواليس النجوم

. الشح التهديفي الملحوظ في دوري المحترفين لكرة القدم، خاصة في أول جولتين من مرحلة الإياب، يؤكد تأثر الفرق المشاركة بالدوري، بفترة التوقف الطويلة التي تخللها مشاركة المنتخب في كأس آسيا..متابعون قالوا أيضا أن شح التهديف يعكس واقع الأندية المالي المتهالك، والذي ضرب التحضيرات الفنية نتيجة غياب اللاعبين عن التدريبات احتجاجا على عدم تسلمهم للمستحقات لأشهر طويلة.

. مدرب محلي طالب عبر "الغد" بضرورة تقنين ظهور لاعبي المنتخب الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.. ملاحظات المدرب جاءت بعد أن بالغ لاعبون في ظهورهم على الصفحات الشخصية خلال بطولة كاس آسيا وما بعدها... المدرب سبق وأن أبدى ملاحظة أخرى تتعلق بمنح شهادات التدريب الدولية "البرو"، مطالبا بتقنين إعطاء مثل هذه الشهادات المتقدمة، حيث أصبح في الأردن أعداد كبيرة من المدربين الذين يحملون هذه الشهادة التي يفترض ألا يحصل عليها إلا من هو ضليع في كرة القدم.

. تراشق بالكلمات بين مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، وأحد المشجعين، خلال مباراة الوحدات والجليل بدوري المحترفين التي جرت على ملعب الحسن بإربد، وانتهت بالتعادل السلبي..جمهور الوحدات في هذه المرحلة يطالب الإدارة بالرحيل محملا إياها كل تباعات تراجع الفريق..المعروف أن زياد شلباية يحرص على التواجد في الملاعب في كل مباريات فريقه، بغض النظر عن ترتيب الفريق بالدوري، ما يدفعه لتحمل غضب الجماهير..إلى ذلك بدأ الحديث عقب التعادل أمام الجليل بإبعاد المدرب أمجد ابو طعيمة، والاستعانة بمدربين من أبناء النادي أمثال رأفت علي ومحمود شلباية.

. حالات التحكيم التي أثارت الجدل في المرحلة الثالثة عشر من دوري المحترفين، دفعت البعض للتشديد على ضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" في الموسم المقبل على أبعد تقدير.

. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن أرقام صادمة في ريع مباريات دوري المحترفين، نتيجة غياب الجماهير بشكل لافت عن أغلب المباريات.

. ما يزال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان المحترف مع فريق الإمارات الإماراتي يفتقد لطعم الفوز منذ أن انتقل لصفوف الفريق أخيرا..الإمارات يعتبر أكثر الفرق استقبالا للأهداف خارج الأرض برصيد 18 هدفا.