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الصحة العالمية: الوضع في مستشفيي العودة وكمال عدوان مروع

3/4/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن الزيارات إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة أظهرت نتائج مروعة، لارتفاع "مستويات سوء التغذية بشكل حاد لدى المرضى، وموت الأطفال جوعا".


وأضاف، في تدوينه له على موقع (إكس)، أن هناك نقصا خطيرا في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تدمير مباني المستشفيات.


وأوضح غيبريسوس أن زيارة المنظمة إلى القطاع جاءت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الأولى منذ أوائل تشرين الأول 2023، على الرغم من جهودها للوصول بشكل أكثر انتظاما إلى شمال غزة.


وأشار إلى أن مستشفى كمال عدوان هو مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، وهو مكتظ بالمرضى، ما وتسبب نقص الغذاء بوفاة عدد من الأطفال، مؤكدا أن نقص الكهرباء يشكل تهديدا خطيرا لرعاية المرضى، خاصة في المناطق الحرجة مثل وحدة العناية المركزة ووحدة حديثي الولادة.


وطالب الاحتلال الإسرائيلي بأن يكفل إيصال المعونة الإنسانية بأمان وبشكل منتظم، مشددا على أن كل ما يحتاج إليه هؤلاء المرضى والأطفال هو السلام ووقف إطلاق النار. --(بترا)

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