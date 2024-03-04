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اليوم التالي

3/4/2024 2:38:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ينشغل الكثير من السياسيين ومثلهم المحللين عن ماهية اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على غزة، هذا في الوقت الذي تدار فيه مفاوضات بين باريس والقاهرة وقطر بغية الحصول على هدنة قبل شهر رمضان تستند إلى مقايضة بين محتجزين وأيام من الهدن وبين محتجزين وأسرى فلسطينيين لدى دولة الاحتلال بعد أن رفضت إسرائيل تماماً فكرة إنهاء الحرب قبل أن تحقق أهدافها كما تقول، (والتي تتلخص بتدمير حماس وإطلاق صراح الرهائن وضمان أمن إسرائيل)، أما فلسطينياً فالمطالب (إيقاف الحرب والسماح بالمساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق مجموعات كبيرة من الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال من ضمنهم قياديين بارزين، ومابين المطالب الإسرائيلية والفلسطينية ما تزال الأمور معلقة إلى هذه اللحظة، لكن كل ذلك لم يمنع الأطراف المنخرطة في محاولة حلّ الصراع من العودة إلى محاولة إيجاد مقاربة دولية وإقليمية للحل في غزة وفي فلسطين.
تتكئ هذه المبادرة على عنصرين أساسيين، أولهما ضمان الأمن التام لإسرائيل والثاني الاعتراف بدولة فلسطينية، ولنبدأ من الجزء الثاني وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذه كلمة مطاطة فهذه الدولة مُعترف بها منذ قرار التقسيم الذي نص على إنشاء دولتين واحدة لليهود والثانية للعرب الفلسطينيين إذاً لا جديد في الأمر، والخشية هنا أن تكون هذه الصيغة جزءا من عملية مراوغة كبيرة، لكن لنقنع أنفسنا أن المقصود هو إنشاء دولة فلسطينية، وهذه تتعارض حتماً مع فكرة الأمن الإسرائيلي المطلق والذي يستند في جوهره على فكرة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وقد نجحت إسرائيل في ذلك خلال الـ17 عاماً الماضية من خلال إذكاء عناصر الفرقة بين الفلسطينيين وهي الآن تريد تعزيزه من خلال إنشاء هياكل أمنية داخل القطاع كجدارعازل بعمق كيلومتر يترافق مع هياكل إدارية وأمنية تخضع لدولة الاحتلال وهذا يتناقض مع أي حديث عن الدولة، وإذا ما ذهبنا إلى الضفة الغربية فسنجد نفس الإجراء يطبق هناك وربما بطريقة أكثر تعقيداً وديمومة، قد يقول قائل أن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل، يكون الجواب إذا كانت لم تضغط عليها لوقف إطلاق نار إنساني ولفترة محدودة فهل ستضغط عليها بقرار إستراتيجي مثل هذا، إذاً هذا الرهان تسقطه التجربة القريبة.
إذاً يتبين أن إسرائيل تريد غزة بدون حماس وربما بدون أهل غزة عموماً والسؤال هل هي قادرة على ذلك ؟ لقد فشلت حتى الآن في تهجير أهل القطاع بسبب ثباتهم وصمودهم التاريخي والبطولي وكذلك رفض دول الجوار والعالم فكرة التهجير، أما بالنسبة لحماس (فهي ما زالت تقاتل وقد أعلنت مصادرها في بدايات الحرب أن لديهم من الذخيرة وغيرها من المستلزمات ما يكفي لستة شهور بدون تزويد، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار رسالة السيد يحيى السنوار الأخيرة إلى المفاوضين الفلسطينيين والتي تنص على أن وضع فصائل المقاومة جيد وان لديها القدرة على الاستمرار وأنه يطلب من الجناح السياسي عدم تقديم أي تنازلات أو الرضوخ للضغوط) وهذا يشير إلى أن قدرة إسرائيل على إنهاء حماس ما تزال بعيدة المنال، يضاف إلى ذلك مطلب أميركيا بإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جادة، وهذا مطلب من الصعب تحقيقه سواء على صعيد إلحاق التنظيمات الفلسطينية ومنها حماس والجهاد بهياكل منظمة التحرير الفلسطيني وهذا أمر صعب بسبب إلحاقاته الإقليمية والدولية رغم المفاوضات المتفائلة التي تجري في موسكو أو على صعيد إصلاح السلطة الفلسطينية حيث ثمة تعقيدات بيروقراطية وسياسية داخلية وإسرائيلية تجعل مثل هذا الأمر في غاية الصعوبة الآن.
إذاً نحن امام شبكة متناهية التعقيد من العقبات وفي أكثر من اتجاه، يبتدئ حلها بالضغط على دولة الاحتلال للإذعان والقبول بحل عادل وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الولايات المتحدة الأميركية وهذه لم تفعل هذا في أوقات الرخاء فكيف بها الآن ورئيسها يواجه أصعب انتخابات مع خصم عنيد وقوي، ويعتبر دعم إسرائيل هو أهم ملامح قوته، طبعاً سيرد بايدن بالمثل ويتمسك أكثر وأكثر بدعم إسرائيل والتنصل من أي محاولة للضغط عليها، بالتالي يبدو من الواضح أن كل ما يحدث الآن ليس سوى محاولات لشراء الوقت كل لغايته وبالتأكيد ليس لمصلحة الفلسطينيين، وفي الأثناء تبقى ماهية اليوم التالي للعدوان على غزة غائمة وضبابية سياسياً وأمنياً، لكن من المؤكد ان هذا اليوم سيكون محملاً بكم لا يحصى من قصص الآلم و فجيعة الفقد ووجع التشرد ومعاناته تحركها أكوام الأسمنت والأتربة المكدسة والتي قضى أولئك تحت ركامها، لا شك سيكون مشهداً مؤلماً بلا حدود.

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