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القلق السياسي والوطنية الأردنية

3/4/2024 2:38:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عند الحديث عن ارتباط الأردنيين بوطنهم وهويتهم واعتزازهم بقيادتهم وجيشهم فهذه من المواد الأولية في تركيبة الأردني التي لم تتغير حتى في أصعب المراحل من أنواع المد القومي أو الناصري أو غيره من التنظيمات، ورغم كل محاولات إضعاف علاقة الأردني بذاته الأردنية كانت الأزمات تُعيد شحن الحالة الأردنية إيجابيا لمصلحة الحفاظ على بلدهم والإيمان بدولتهم، وكل المراحل الصعبة التي عاشها هذا البلد وكان جوهرها مؤامرات "أشقاء" ومحاولات عبث بتركيبة الأردن السياسية والوطنية كانت نهايتها أردنية، وكانت كل مرحلة درسا للدولة قبل أن تكون للناس؛ بأن عليهم ألا يثقوا إلا بمن يستحق، وإن كميات الاسترضاء نحو أي جهات لا تجلب ولاءً، بل هي حالة استئجار ولاء وينتهي عقد الاستئجار مع نهاية المصالح والمنافع والمناصب، والأمثلة كثيرة حتى ممن أعطتهم الدولة أكثر مما أعطت عشرات العشائر مجتمعة، لكن عندما انتهت المنافع تحول المنتفعون إلى شيء آخر وكأنهم لم يشربوا من ملايين الدولة وألقابها، وبعدها لم تجد الدولة من يحمل همها ويدافع عنها إلا المؤمنين بالأردن.
المرحلة الحالية مثل كل المراحل الصعبة لم تحمل جديدا من الدروس المستفادة فهي تكرار لما كان منذ سبعين عاما وأكثر، لكن أجمل تلك الدروس أو النتائج حالة الشحن الوطني رفيعة المستوى التي كانت تتزايد مع كل حملة منظمة من داخل الجغرافيا الأردنية أو من خارجها من جهات وفئات وتنظيمات وقوى اجتماعية مستعدة لتكون تابعة ومرتزقة لأي دولة أو تنظيم، لكن عندما يتعلق الأمر بالأردن فإن الحقد وسوء النوايا يظهر، لكن هذه الحملات وهذه الأحقاد ليست جديدة لكنها في هذه المرحلة مثل كل المراحل عززت اعتزاز الأردنيين بأنفسهم وبلدهم وقيادتهم، وأدرك بعضنا أن ما يجري ليس حبا بغزة وليس وطنية بل هو استغلال لمرحلة صعبة لرمي كل أنواع الحقد على الأردن.
المرحلة الصعبة عززت بناء الحالة الوطنية الأردنية بشكل أكثر وضوحا، فلا تعارض بين موقف كل أردني ومعه الدولة الأردنية في أداء الواجب تجاه فلسطين وأهلها، وهو واجب لم يبدأ مع العدوان على غزة بل منذ أن كان هناك مشروع صهيوني، وبين أن تكون المصالح الأردنية أولوية.
ومع أن من نظموا حملاتهم ضد الأردن كانوا يريدون شيئا شيطانيا إلا أن قدر الله تعالى كان كله خيرا فتتابع الإساءات والافتراء والشتائم صنع حالة وطنية أكثر وضوحا وقوة، فيها اعتزاز بالنفس والأهم إدراك أكبر وتفصيلي لقائمة الأعداء والمرتزقة ومدعي كل شيء إلا حب هذا البلد.
رغم قسوة آثار العدوان على غزة وأهلها إلا أن ما كان يريده بعض "الأشقاء المتآمرين أو الحاقدين" ومعهم الكيان الصهيوني من تشويه صورة الأردن وقيادته وأهله كانت نتائجه عكسية على صعيد تعزيز الانتماء للأردن وهويته وقيادته، وحتى العناوين السياسية فإنها أصبحت واضحة مثل خطورة التهجير والتوطين وفكر الوطن البديل الذي لو كان من يحمله هو الاحتلال لكان الأمر أسهل، لكن من يسعى إليه آخرون من حولنا.
أخيرا فمن رأى الأردنيين بعد نتائج منتخب الكرة في الشوارع والملعب وكل مكان يدرك أن ذلك الفرح والحب ليس فقط لما فعله الفريق بل لهويتهم وردا على كل من أساء وتآمر على بلدهم.

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