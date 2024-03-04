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الأهواء تتلاعب بكرة القدم

3/4/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما إن يحقق فريق فوزا في دوري المحترفين، حتى انهالت عبارات المديح للمدرب، وراح المنظرون يرسمون لوحات تكتيكية مارسها المدرب خلال المباراة، رغم أن المدرب نفسه لا يعلم ما جاء في هذه اللوحة التكتيكية.. في المقابل يخسر فريق في الدوري، فيذهب النقاد لتوجيه الانتقادات اللاذعة للمدرب الذي، بحسب وجهة نظرهم، لعب بأسلوب خاطئ، ولم يشرك "سين" أو "صاد" من اللاعبين.
هذا هو حال دوري كرة القدم في الأردن، بوجود عشرات الآلاف من المنظرين الخبراء، الذين يسمحون لأنفسهم بالتحدث عن مدرب بعد الفوز وكأنه جوارديولا أو أنشيلوتي أو زين الدين زيدان، فيما يسنون سكاكينهم لذبح مدرب خسر المباراة، حيث يذهب هؤلاء للتحليل والتنظير واعتبار أن هذا المدرب أخطأ في التشكيلة وفي طريقة اللعب وفي التعامل مع الملعب ومع ظروف المباراة وغيرها من العبارات التنظيرية التي تبتعد كثيرا عن الواقع.
بعد أيام يتبدل المشهد، وينجح المدرب الخاسر في المباراة الأولى، في تحقيق الفوز في المباراة التالية، فيصبح بطلا قوميا، ويصبح هو الملهم والمنقذ وهو من يملك الأفكار الجهنمية في عالم كرة القدم، فيما يخسر المدرب الذي فاز في المباراة الأولى، فيصب المنظرون جام غضبهم عليه ويتهمونه بأنه لا يفقه أي شيء في عالم التدريب، ويطالبون باستبداله إذا ما رغب الفريق بالانتصارات.
المشهد السابق الذي ذكرته، هو حال كرة القدم في المنافسات المحلية، فالأحكام انفعالية، ولا تستند إلى أسس فنية ومهنية إلا ما ندر، فمقياس تقييم المدرب، مثلا، هو الفوز والخسارة فقط.. فلا الظروف مهمة، ولا واقع الفريق مؤشر، ولا إمكانيات اللاعبين مؤثرة، ولا الحالة المادية تلعب دورا.
ما نراه حاليا من تنظير وتقييم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يجعل من المدرب في الجولة الأولى من الدوري بطلا قوميا، ويستحق أن يوصف بجوارديولا الأردن، على سبيل المثال، فيما في الجولة الثانية بصبح المدرب نفسه لا يصلح لتدريب فريق درجة عاشرة لأخطائه وهفواته وضعف قراءته الفنية، بل ويبدأ التشكيك بشهاداته التدريبية، وهذا طبعا نتاج للتقييم العاطفي والميول النادوي أو لعلاقة شخصية بالمدرب، سواء إيجابية أو سلبية أو لغياب الثقافة الكروية.
المدرب لا يملك عصا سحرية، فهو في النهاية رهين الظروف التي يعمل فيها، فربما كان المدرب متألقا ومتمكنا في عمله، ولكن ظروف النادي لم تسعفه في تحقيق النتائج المطلوبة، وربما كان هناك مدرب متواضع المستوى وساعدته ظروفه على النجاح مثل اللاعبين المتميزين والدعم المالي والاستقرار الفني... السؤال الذي يراودني حاليا، ماذا لو تعاقد ناد مهدد بالهبوط في دورينا للمحترفين، مع المدرب الإيطالي لريال مدريد انشيلوتي.. هل سيصعد هذا النادي للمنافسة على مركز متقدم بلاعبيه الحاليين وبظروفه المادية السيئة وبغياب اللاعبين المتميزين في صفوفه، وبغياب الملاعب التدريبية؟
هناك نقاد رياضيون يصيبون كبد الحقيقة في تحليلاتهم المنطقية، فيما الأغلبية للأسف لا يفعلون.

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