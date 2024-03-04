Monday, 04 March 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم الشركات

3/4/2024 2:38:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في قلب التحولات الهيكلية والرقمية التي تشهدها بيئة الأعمال، يبرز دور إدارة الإعسار كعنصر حاسم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. دائرة مراقبة الشركات، في خطوة استباقية وحاسمة، عززت مكانتها كرائدة في هذا المجال من خلال تبني نهج شامل ومتقدم لإدارة الإعسار، مما يعكس التزامها العميق بضمان النزاهة والفعالية في النظام الاقتصادي.
التركيز على الإعسار، بترخيص (19) وكيلاً متخصصًا حتى الآن، يمثل تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الدائرة مع الشركات المتعثرة، إذ إن هذا الإجراء لا يشير فقط إلى توسيع نطاق الخبرة والمهارة المتاحة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة، بل يعكس أيضًا رؤية إستراتيجية لتقليل الأثر السلبي للتعثر التجاري على الاقتصاد الوطني.
ومن خلال تدريب وتوعية الوكلاء والشركات، تضمن الدائرة أن الإعسار يُدار بطريقة تحمي جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في استقرار السوق، ويحافظ على الثقة بالنظام الاقتصادي.
الدور الذي تلعبه هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال لا يمكن تقديره بما فيه الكفاية، فإدارة الإعسار بفعالية تقلل من الاضطرابات في السوق، وتحافظ على قيمة الشركات المتعثرة، وتوفر مسارًا لإعادة الهيكلة أو الخروج النظيف للشركات، مما يضمن أقصى استفادة ممكنة للدائنين والمستثمرين والعاملين.
ومن جهة أخرى، التحول الرقمي الذي اعتمدته الدائرة، بما في ذلك في إجراءات الإعسار، يعد تجسيدًا للرؤية البعيدة النظر التي تتبناها، إذ إنه وبالانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية ونظام سير المعاملات الإلكتروني، تمكنت الدائرة من إلغاء التعاملات الورقية بالكامل، مما يضمن سرية وأمان المعلومات، ويقلل من إمكانية الخطأ البشري، وهذه الخطوة لا تعزز فقط من كفاءة العمليات داخل الدائرة، بل تسهم أيضًا في تسريع وتسهيل الوصول إلى الخدمات للشركات والمستثمرين.
وللعلم، فإن بيئة الأعمال تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للدول، حيث تحتاج الشركات والمؤسسات إلى بيئة مواتية تتيح لها الابتكار، والتوسع، والنمو، لذلك تبرز أهمية الجهود الحكومية المتمثلة في تحديث الأنظمة والتشريعات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة.
ومنذ بداية عام 2020، شهدت الدائرة تغييرات جوهرية في عملياتها، حيث تم الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في مجموعة واسعة من الإجراءات بدءاً من الاجتماعات العامة للشركات وحتى تسجيل الشركات وتعديلاتها المالية والقانونية. من جانب آخر، أظهرت الدائرة التزاماً قوياً بمكافحة غسل الأموال من خلال إنفاذ متطلبات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية.
الإصلاحات التشريعية كانت جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية، حيث تم تعديل قانون الشركات في الأعوام 2021 و2023 لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، مما يعزز من قدرة الدائرة على تنظيم الشركات بشكل فعال وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فهذه الإصلاحات لا تساهم فقط في تنظيف سجل الشركات وإزالة الكيانات غير الفعالة، بل توفر أيضاً بيانات دقيقة ومحدثة تعتبر حيوية للتخطيط الاقتصادي واتخاذ القرارات الاستثمارية.
النتائج الإيجابية لهذه الجهود بدت واضحة في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، إذ إنه ومن خلال تسهيل الأعمال وتعزيز الشفافية، تم تحييد الأعمال المخالفة للقانون وتوفير فرصة للمستثمرين لإنجاز أعمالهم بكفاءة أكبر وضمن رؤية واضحة.
وفي ضوء هذه التطورات، يمكن القول بثقة أن دائرة مراقبة الشركات قد أسست نفسها كمثال يحتذى به في تحسين بيئة الأعمال، ومن خلال التركيز على الإعسار وتبني التحول الرقمي، تمكنت من تعزيز النظام الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية للأعمال، هذه الجهود تضمن للمملكة مكانة قوية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.

MENAFN04032024000072011014ID1107932985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث