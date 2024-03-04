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الوجه الأميركي غير السياسي القادم

3/4/2024 2:38:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في مقال موسع في جريدة الغد في 14/12/2023 بعنوان: "أميركا بعد ذروة السيارات والوجبات الخفيفة"، للمفكر الاقتصادي والأستاذ السابق في جامعة هارفارد تود ج. بوخهولز، يتحدث فيه - أو على الأصح - يتنبأ به عن التحولات الاقتصادية في أميركا في الفترة القصيرة القادمة. وقد رأيت مراجعته وإعادة تقديمه بتصرف على النحو التالي لمساعدة القارئ على رؤية صورة أميركا القادمة بوضوح.
يقول : ظلت أميركا في العقود السابقة تمجد الجواهر الأربع للدولار وهي: الحذاء، والسيارة الفخمة، والموضة (الزي) والمشروبات الغازية، وأن شره الأميركيين بهذه المشروبات والأغذية السريعة أو الخفيفة أو بالحجم الكبير، جعل وزنهم يزيد بمقدار 20 % عن وزن الأوروبي، وحجم سياراتهم يزید بمقدار 32 % عن سيارته . لكن الاهتمام بهما أخذ يتراجع ، فعلى سبيل المثال حصل 80 % من طلبة المدارس الثانوية في ثمانينيات القرن الماضي على رخص قيادة السيارات، ولكن 40 % منهم يحصلون عليها هذه الأيام. كانوا يحبون اقتناء السيارات، ولكنهم اليوم يعزفون عن ذلك.
ولذلك ارتفع سن السائق اليوم. صار سبعين اليوم بدلاً من سن العشرين في الماضي القريب. ويفسر ذلك بانشغال الشباب بالهاتف الذكي وبالشاشة الذكية، وبانتشار السيارة ذاتية القيادة لدرجة أن شركات التأمين ستتراجع في المستقبل القريب عن تغطية السائقين ، وأن السيارات الكهربائية ستحل قريبا محل سيارات البنزين لرخصها، ولاحتوائها على قطع تقل بمقدار 90 %، عن سيارات البنزين، وتتطلب صناعتها عدداً أقل من العمال لصنعها بمقدار 20 % عن سيارات البنزين.
أما المشروبات الغازية فستمر بفترة قاسية لأن أذواق الناس تتغير عند الذين يعانون من مرض السكري، أو في مرحلة ما قبل الإصابة به، أو للسمنة أيضاً، فنصف الأمريكيين البالغين- أي أكثر من 135 مليون شخص – إما مصابون بالسكري، أو في مرحلة نحو الإصابة به، فإذا أضيفت السمنة إلى ذلك، فإن الإقبال على تعاطي المشروبات الغازية (السكرية)، سيتراجع كثيراً وعن الإقبال على الوجبات الخفيفة أو السريعة أيضاً، التي هبط سعر أسهمها بمقدار 70 % تقريباً جراء هذه التحولات. ونتيجة لذلك، ولزيادة استخدام أدوية فقدان الشهية أيضاً لأنها تقلل وزن مستخدمها بمقدار 15 %، فإن صناعة الغذاء تشعر بالقلق ، وأن مستخدمي هذه الأدوية سيشعرون بالاكتئاب عندما يفقدون شهوتهم نحو ما كانوا يحبون من مشروبات وأكلات. ومع ذلك فإنهم يهجرونها. وستكافح شركات التأمين لتحديد نوعية الأدوية التي تغطيها لأن أدوية السمنة مكلفة للغاية.
يتجلى أثر هذه التغيرات في تقلص محتوى سلة التسوق الأميركية، وكأنها تقل بمقدار السعرات الحرارية التي تقل بهذه التغيرات. إن معنى ذلك أن فاتورة الغذاء والمشروبات الأميركية ستنخفض بعدة نقاط مئوية.
وفي أثناء هذه التغيرات سيزداد استخدام الدراجات الكهربائية للتنقل بين مراكز التسوق، فأين ستذهب إذن هذه الأموال المتوفرة عن ذلك وأين ستستثمر: في الترفيه؟ بجولات موسيقية في البلاد ؟ بألعاب الفيديو،؟ بإجازات عائلية؟ بتقنيات التواصل، بالسياحة البحرية الرخيصة بعد الاستغناء سفن الركاب عن المساحات الكبيرة لبوفيهاتها نظراً لتراجع الإقبال على الأغذية والأشربة وزيادة عدد ركابها نتيجة لذلك.
والخلاصة : أن تلك الثوابت الأميركية المعروفة ستصبح قريباً من الماضي.
لكن الكاتب نسي أو تناسى التغيرات الكبيرة الأخرى في أميركا، كالزواج المثلي والتحويلات الجنسية المتعددة المدمرة للأسرة والمدرسة والمجتمع والمجتمعات الخارجية التي تقلدها، وكذلك ازدياد معدلات الجريمة، وتعاطي المخدرات، وانقسام المجتمع الأميركي الشديد بين اليمين واليسار.

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