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الإيدز.. خطر يتطلب التشاركية

3/4/2024 2:38:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على الرغم من أننا في العشرية الثالثة من القرن الحادي والعشرين، إلا أنه ما يزال هناك نسبة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني، لا يفرقون بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، و "الإيدز".. وإن كان الأول يُعد مُقدمة أو بداية للثاني، فالمُصاب بالأخير تظهر عليه الأعراض، ويُعد حالة مُتقدمة، بينما المُصاب بالنوع الأول (HIV) هو الذي لم تظهر عليه أعراض بعد.
قد يكون ذلك أمرًا اعتياديًا، ولكنه ليس عاديًا، ويتطلب توضيحات وتسليط الضوء عليه، هو أن العديد من المواطنين ليس لديهم معلومات كافية حول ذلك المرض أو الفيروس، ولا يملكون معرفة فيما يتعلق بطرق انتقال العدوى الصحيحة، والمفاهيم الخاطئة حولها.
ويُقدر أن العام الماضي، قد شهد تسجيل ما يُقارب 48 إصابة بفيروس (HIV) بين الأردنيين، من بينهم 19 حالة كشفها مركز سواعد التغيير لتمكين المُجتمع، والذي أجرى 4995 فحصًا سريًا خلال العام 2023، أعمار مُعظم المُصابين تتراوح بين 19 و39 عامًا.
الأمر جدا مُهم، يتطلب وضع إستراتيجية أو خطة لمواجهة ذلك المرض، والقضاء عليه أو على الأقل التقليل من أضراره، يكون من مهامها التشجيع على الفحص الطوعي، للمواطنين والمُقيمين.
التشخيص المُبكر يُعد سببًا رئيسًا للعلاج، وأهم الفئات التي يجب تشجعيها على عمل الفحص، الأشخاص المُدمنون على المُخدرات، والذين يُمارسون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وهنا، تتوجب الإشارة إلى أن الأمراض المنقولة جنسيًا، ومنها ذلك الفيروس، مُرتبطة بالمُخدرات، فالمُتعاطي يفقد السيطرة على التركيز، وبالتالي قد يلجأ إلى أي طريقة، بُغية الحصول على الجُرعة أو المادة المُخدرة.
وللعلم، فإن وزارة الصحة تجري هذا الفحص "مجانًا"، كما أن مركز سواعد التغيير يُجريه أيضًا "مجانًا"، ويتم من خلال رموز، من أجل السرية، بعيدًا عن أي معلومات إضافية كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، مع العلم بأن أجور إجراء الفحص في المراكز الخاصة تتراوح بين 10 و20 دينارًا.
ويتوجب أن تعتمد الخطط أو الإستراتيجيات نهج التشاركية، ما بين الجهات الحُكومية وشبه الحُكومية، ومؤسسات المُجتمع المدني، ودمج الخدمات التي تُقدمها تلك الجهات كافة، فضلًا عن ضرورة تدريب الكوادر بشكل علمي، وآليات التبليغ في حالة اكتشاف إصابة.
فالمُصاب بفيروس (HIV)، يستطيع أن يتعايش كأي إنسان طبيعي، شريطة أن يأخذ حبة دواء بشكل يومي، خاصة أن وزارة الصحة توفر هذا الدواء "مجانًا"، والذي تبلغ تكلفته الشهرية 356 دينارًا.
وبحسبة بسيطة، فإن التكلفة الشهرية للمُصاب بهذا الفيروس، تبلغ ألف دينار، ما يعني أنه يُكلف الدولة تقريبًا 12 ألفًا في العام الواحد، ما بين إجراء فحوصات وأدوية، ورواتب موظفين، وفترة التعطل عن العمل بالنسبة للمُصاب.. بالمُقابل، فإن تكلفة علاج المُصاب بـ"الإيدز"، قد تبلغ مائة دينار يوميًا، ما يعني 36 ألف دينار سنويا، جراء العلاج وإدخالات المُستشفى والمداخلات الطبية والفحوصات.
تطبيق الخطط والإستراتيجات، وبكل جدية، أمر في غاية الأهمية، إذ إن نسبة إصابة الجنين بذلك الفيروس قد تصل إلى 40 %، في حال كانت الأُم مُصابة، لكنها لا تأخذ العلاج، وعلى العكس تمامًا، فإن نسبة إصابة الجنين قد تصل إلى صفر بحال كانت الأُم مواظبة على العلاج.
وللعلم فقط، فإن فيروس نقص المناعة البشري ليس كائنًا مُتكاملًا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتكاثر من تلقاء نفسه، وهو دومًا بحاجة إلى خلية تساعده على التكاثر، على عكس البكتيريا التي تعد كائنًا مُتكاملًا، وتستطيع أن تتكاثر من تلقاء نفسها.
فيروس نقص المناعة البشري يستطيع أن يتواجد، ولفترات طويلة، في السوائل الأساسية، والتي تُصنف أنها قادرة على نقل العدوى، كالدم، وحليب الأُم، والسائل الأنيوسي، والسائل المنوي، والإفرازات المهبلية.. فهذا الفيروس يستطيع أن يدخل إلى خلية مُهمة في جسم الإنسان، وهي (CD4 cell)، التي تقود جهاز المناعة، وفي حال نقص عددها يتأثر جهاز المناعة، وقد تتطور الحالة وصولًا إلى مرحلة "الإيدز".
أتوقع بأنه لا ضير، أن تكون هناك دراسة حول إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشري، بشكل طوعي، مع فحص التلاسيميا، المُتطلب لإجراءات الزواج، فالشخص المُصاب بـ"الإيدز"، قد ينقل العدوى إلى أربعة أشخاص على أقل تقدير.. وللقارئ أن يتخيل كم سيخسر المُجتمع والدولة جراء ذلك.

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