تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن
تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار
التعطيل جاء بسبب قيام شركة كهرباء إربد بفصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة
بمدينة المفرق والتي منها مبنى مكتب أحوال وجوازات المفرق من التاسعة والنصف حتى
الخامسة مساءً لغايات الصيانة.
ودعت الدائرة المواطنين بحالة الضرورة مراجعة
مكاتبها (أحوال الصالحية والخالدية وسما السرحان، وأحوال وجوازات بلعما)، لإنجاز
معاملاتهم.
وأوضحت الدائرة أن الدوام في مكتب أحوال
وجوازات المفرق سيعود كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم بعد غد الأربعاء. (بترا)
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