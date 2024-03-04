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تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

3/4/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار التعطيل جاء بسبب قيام شركة كهرباء إربد بفصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمدينة المفرق والتي منها مبنى مكتب أحوال وجوازات المفرق من التاسعة والنصف حتى الخامسة مساءً لغايات الصيانة.

ودعت الدائرة المواطنين بحالة الضرورة مراجعة مكاتبها (أحوال الصالحية والخالدية وسما السرحان، وأحوال وجوازات بلعما)، لإنجاز معاملاتهم.

وأوضحت الدائرة أن الدوام في مكتب أحوال وجوازات المفرق سيعود كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم بعد غد الأربعاء. (بترا)

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