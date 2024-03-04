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صحي برما الشامل.. شكاوى من نقص بالكوادر وعدم الالتزام بالدوام والصحة ترد

3/4/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – بعد سنوات من المطالبة بتحويل مركز صحي برما من أولي إلى شامل، لتحسين مستوى الخدمة وتمديد ساعات الدوام، ما يزال المركز- وفق مراجعيه- غير مؤهل ليكون شاملا، إذ يفتقر لبعض الاختصاصات، ويوجد نقص بالكوادر الطبية والتمريضية، كما أن هناك عدم التزام بساعات الدوام الرسمي.
وقال مراجعون، إن تحويل المركز إلى شامل لم يشمل سوى الاسم، فلا زالت الخدمات فيه منقوصة، ويحتاج المركز إلى تزويده بأطباء اختصاص وإلزامهم بالدوام الكامل، ومعالجة مشكلة تكرار تعطل الأجهزة التي على ما يبدو أنها قديمة.
في المقابل، اعتبرت مديرية صحة جرش، أن شكاوى المراجعين ليست في محلها، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بساعات الدوام، وأن تعطل الأجهزة أمر وارد في كل المراكز، ويتم عمل صيانة دورية لها.
سكان برما، كانوا يأملون من تحويل مركزهم إلى شامل، أن يحصلوا على كامل الخدمات العلاجية، وينهي معاناتهم بالذهاب إلى مستشفيات جرش التي تبعد أكثر من 50 كلم، وهي مسافة تعد بعيدة وتشكل خطورة خاصة على الحالات الطارئة.
ويؤكد عضو مجلس بلدية منطقة المجدل في برما معاذ نوفل، أن المركز الصحي الشامل يعاني من نقص أطباء بعض الاختصاصات الطبية، وخصوصا أطباء الأسنان، ما يتسبب بحالة إرباك للعديد من المراجعين الذين لا يتمكنون من تلقي الخدمة العلاجية عند مراجعتهم للمركز، فضلا عن تعطل مستمر لجهاز تصوير الأشعة وبعض أجهزة المختبر، إضافة إلى عدم التزام كامل الكادر بساعات الدوام.
واعتبر أن المركز الصحي شامل بالاسم فقط، ولم يترجم تصنيفه إلى واقع عملي، فلا يوجد فيه كوادر كافية، رغم أن قضاء برما بعيد عن مركز محافظة جرش، ويجب توفير الخدمات العلاجة فيه، مستدركا "ربما بعد المسافة هو ما يدفع بالكوادر إلى العزوف عن الدوام، خاصة مع عدم توفر مواصلات عامة".
هذا الحال، لا يزال يجبر العديد من المرضى إلى مراجعة المراكز والعيادات الخاصة، وتكبدهم تكاليف علاج باهظة، بحسب نوفل.
أمجد السلامات من سكان قضاء برما، قال إن أطباء الأسنان في المركز غير ملتزمين بالدوام الرسمي بشكل كامل، وطبيب الأسرة وقسم الأمومة والطفولة، وأن أوقات حضورهم تكون متأخرة جدا ولا تناسب جميع المرضى وخصوصا الذين يحصلون على مغادرة من وظائفهم لوقت محدد، مؤكدا أن أغلب العلاجات التي يتلقاها المراجعون في عيادة الأسنان، لا تتعدى كتابة وصفات طبية، والحصول على مسكنات دون القيام بعمليات الخلع أو الحشو أو العلاجات السنية الأخرى بحجة تعطل الأجهزة أو حصول الطبيب على إجازة طويلة المدة قد تتجاوز أسبوعا، ما أثر ذلك على الحالة الصحية للعديد من المرضى.
من جانبه، أكد رئيس بلدية برما عقاب السلامات أن مشكلة سكان القضاء في مركزهم الصحي الشامل، بأن ساعات الدوام فيه محدودة والكوادر الموجودة في المركز متواضعة، وفيه نقص بالأجهزة الطبية، رغم مطالبات متكررة بضرورة تزويده بالكوادر الصحية وصيانة الأجهزة وتمديد ساعات الدوام فيه نظرا لحاجة القضاء الضرورية لمستوى أفضل من الخدمات الصحية خاصة وأنه يبعد مسافة كبيرة عن مراكز المحافظات الأخرى.
وقال إن مستوى الخدمات الصحية لا يليق به، كونه مركزا صحيا شاملا، ويجب أن تتوفر فيه اختصاصات طبية أكثر، وأن تكون ساعات الدوام أطول، لضرورة وجود مركز صحي شامل في القضاء، يتعامل مع الحالات الطارئة والناتجة عن الحوادث المختلفة، نظرا لأن إيصال أي حالة طارئة إلى المستشفيات الحكومية أو العسكرية التي أقربها مستشفى جرش الحكومي ويبعد 50 كلم عن برما، أمر قد يعرض حياة المرضى للخطر.
بدوره، يؤكد مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان أن ما يحدث حاليا في مركز صحي برما الشامل هو تغيير وتبديل في الكوادر، وفق القوانين والإجراءات، وقد تم تنظيم العمل بعد أن أبدى مراجعون استياءهم. وقال إن الكوادر المطلوبة والضرورية موجودة في المركز، وتعمل بساعات دوام كاملة حتى العاشرة مساء، وتقدم كافة الخدمات الصحية للمراجعين، وقد تم معالجة كافة الملاحظات في المركز وتم تزويده بطبيب أسرة.
وأكد أن بعض الأجهزة، قد تتعطل بين الحين والآخر، ويتم مخاطبة الوزارة مباشرة والعمل على صيانتها بأسرع وقت وهذه الأعطال واردة في أي مكان.

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