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بنك الملابس.. مبادرة لكسوة أسر معوزة بغور الكرك

3/4/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - باتت المبادرات التطوعية التي ينظمها ناشطون في مناطق الأغوار التابعة لمحافظة الكرك، ملاذ مئات الأسر الفقيرة والمعوزة، لتوفير حتى أبسط احتياجاتها، في ظل أوضاع صعبة، تخطت حدود الحرمان، ضمن بيئة اجتماعية تصنف رسميا بأنها إحدى جيوب الفقر في المملكة.
وعلى امتداد لواء الأغوار الجنوبية، حيث تتجسد مشكلتا الفقر والبطالة، يتبنى شبان وفتيات متطوعون في جمعيات خيرية مبادرات نوعية، بهدف إيصال المساعدات لأسر تتعفف عن طلب المساعدات، رغم أنها تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم، كالسكن ومياه الشرب النظيفة، ناهيك عن الملابس والطعام واحتياجات أخرى منسية وخصوصا لدى السيدات.
وتسهم تلك المبادرات في تحسين ظروف السكان وخصوصا من سكان الخيام ومنازل الصفيح، الذين يعيشون ظروفا صعبة، تفتقر أحيانا حتى لمياه الشرب وخدمة الكهرباء.
ومن بين احتياجات الأسر التي تبدو غائبة عن الجهات الخيرية والمساعدة، حاجتها للملابس، إذ تركز المساعدات عادة على احتياجات الأسر من المأكل والمشرب.
مؤخرا، التفتت مجموعة من الناشطين إلى احتياجات الأسر الفقيرة والمعوزة من الملابس، ليتم تأسيس بنك للملابس يتم تجميع ما يفيض عن حاجة الأسر بمناطق مختلفة من المملكة، وإعادة غسلها وفرزها بحسب النوع والعمر والجنس وإعادة توزيعها على مناطق الأغوار الجنوبية.
ووجدت المبادرة ترحيبا كبيرا من قبل العديد من الأسر لحاجتها الماسة إليها، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وجاء اطلاق مبادرة "بنك الملابس" بالأغوار الجنوبية من قبل جمعية الإنماء والبنيان الخيرية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي وجمعية مسار الخير للتنمية المستدامة.
وقالت رئيس جمعية الإنماء والبنيان وعد حسونة، إن "بنك الملابس" من المبادرات الناجحة بدعم من أهل الخير في وطننا الحبيب، بحيث يتم تزويد الجمعية بالملابس بشكل دائم، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الداعمين لحملة بنك الملابس لخدمة الأهل في الأغوار الجنوبية.
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق والاستمرار في إطلاق بنك الملابس في المناطق الأشد فقرا، لخدمة المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن مختلف مناطق الأغوار الجنوبية بحاجة ماسة إلى تقديم يد العون والمساندة لهم بمختلف الاحتياجات وبشكل دائم.
وأشارت إلى جهود فرق الجمعية وكوادرها في العمل التطوعي من خلال الجهود المختلفة التي تبذل والتعاون الدائم مع الجمعيات الرافدة والمساندة للعمل بالأغوار الجنوبية، والتي لديها معرفة وإحصائيات حول الأسر ومواقع الاحتياجات المختلفة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل إنه تم إطلاق الحملة الحالية من فعاليات بنك الملابس المتنقل بدعم من جمعيتي الإنماء والبنيان ومسار الخير في المناطق الأشد فقرا، لافتا إلى أن العادة جرت على توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات، إلا أن تجربة توزيع الملابس كان لها اهتمام خاص لدى السكان.
وبين الهويمل بأن حملة بنك الملابس المتنقلة استفادت منها حوالي 60 أسرة معوزة، في منطقة غور المزرعة، وما يحيط بها من سكان الخيام والمنازل المؤقتة، مؤكدا أن مزيدا من الأسر بحاجة إلى الملابس وخصوصا في ظل غياب القدرة على توفيرها للأطفال والسيدات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد الهويمل أن مبادرات الجمعيات ونشطاء العمل التطوعي التي تنفذ بشكل مستمر بالأغوار الجنوبية، هي أمل العديد من السكان، وخصوصا الفقراء الذين يعانون من نقص مختلف الخدمات والاحتياجات.
ولفت إلى أن منطقة الأغوار، من مناطق جيوب الفقر بالمملكة، وتبلغ نسب الفقر فيها 60 %، ونسب البطالة 30 %، في حين يعمل 60 % من سكان المنطقة في القطاع الزراعي، وهو نمط يوفر العمل الموسمي وبأجر متدن، ولا يوازي العمل اليومي ببقية مناطق المحافظة.
وأكد أن عمليات توزيع المساعدات بكل أشكالها، لا تكون من دون تخطيط ودراسة، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على حصر الأسر المحتاجة بعمل قاعدة بيانات، ووضع الأسس والمعايير، لاختيار الأسر بالتعاون والتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في الأغوار الجنوبية، لتحقيق العدالة والمساواة وشمول أكبر عدد من المواطنين.
من ناحيته، أكد الناشط بشار الترك من جمعية مسار الخير، أن بنك الملابس المتنقل يساهم في الحد من معاناة الأسر العفيفة في الأغوار الجنوبية من خلال توفير الملابس المناسبة مجانا لعدم مقدرة بعض الأسر على شراء الملابس الجاهزة نظرا لارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا إلى أهمية التشاركية بين مؤسسات العمل التطوعي في خدمة السكان المحتاجين والعمل على إنجاح فكرة بنك الملابس المتنقل بالأغوار الجنوبية.
ولفت إلى أن عملهم في الأغوار الجنوبية إضافة لتوزيع الملابس أخيرا، يشمل المساعدات النقدية والعينية وسقيا الماء وإنشاء المخابز وصالونات الحلاقة وفلترة المياه والمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وتأمين بعض المستلزمات للأسر الفقيرة من غسالات وثلاجات وأثاث ومستلزمات طبية وبناء المنازل الصغيرة.
وقالت أم عطوة إحدى السيدات المستفيدات من مبادرة بنك الملابس، من سكان غور المزرعة، إنها وأسرتها كاملة استفادوا بالحصول على احتياجاتهم من الملابس الجيدة والنظيفة والسليمة تماما، مشيرة إلى أهمية استمرار بنك الملابس بتقديم الاحتياجات للأسر الفقيرة.

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