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إشراق.. نموذج لتمكين سيدات الأغوار بمشاريع مشتركة لتفادي فخ الغارمات

3/4/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية - يبرز مشروع "إشراق"، كأحد النماذج الرائدة، التي تدعم عمل المرأة، بتأمين بيئة حاضنة لمجموعة سيدات من المجتمع المحلي في لواء الشونة الجنوبية، من خلال تأهيلهن وتدريبهن وتشغيلهن في مشاريع موحدة بدلا عن المشاريع الفردية التي أوقعت الكثير منهن في فخ "الغارمات".
وبخلاف تجارب تمكين المرأة السابقة، التي كانت تتجه نحو التمويل الفردي للسيدات، فإن مشروع "إشراق" أوجد فوارق مهمة في هذا المجال، إذ إن العمل الجماعي يحد كثيرا من المخاطر التي تعرضت لها عدد كبير من السيدات اللواتي حصلن على قروض أو منح لإنشاء مشاريع فردية وفشلن نتيجة توجيه المخصصات المالية الى محاور بعيدة عن الاهداف التي تم الافصاح عنها عند الحصول على القرض أو المنحة.
تقول رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن الجهة القائمة على المشروع سيرين الشريف، "الكثير من العائلات في لواء الشونة الجنوبية تواجه تحديات اقتصادية، تهدد بناء المستقبل لأطفالها، فمعظم الآباء والأمهات يعملون في القطاع الزراعي، ما يسهم في زيادة معدلات التسرب المدرسي والانقطاع عن التعليم بسبب ظروف الحياة الصعبة والحاجة الماسة لزيادة الدخل العائلي"، مضيفة، "من أجل مواجهة هذه التحديات قامت الجمعية بإطلاق مشروع التمكين الاقتصادي بدعم من منظمة بلان انترناشونال، بهدف تمكين السيدات في المجتمع المحلي من خلال مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة والمستدامة، لتحسين مستوى معيشتهن ومستقبل أسرهن".
وتؤكد، "أن فكرة إنشاء مشروع جماعي للسيدات جاءت للحد من المخاطر التي تعرضت لها عدد كبير من النساء في المنطقة وأوقعتهن في فخ "الغارمات" نتيجة عدم القدرة على إدارة المشروع أو انفاق قيمة القرض في مصارف أخرى غير التي تم الحصول عليه من أجلها"، مضيفة "مشروع إشراق للتصنيع الغذائي هو احد المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين بهدف تمكين النساء اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل لهن وضمان استدامتها وتوفير البيئة الملائمة للنجاح".
وتبين، "أن المشروع يعمل بالشركة مع السيدات، إذ قامت الجمعية بتوفير كافة الامكانات اللازمة لتصنيع المواد الغذائية كالاجبان والألبان والمواد الخام وتأهيل مشغل خاص للمشروع، إضافة إلى قيام الجمعية بتسويق الانتاج وتوزيع الربح على العاملات مناصفة مع الجمعية"، لافتة، "أن هذا النمط من العمل يوفر الأمان النفسي والمادي للسيدات العاملات على خلاف المشاريع الفردية التي تعتمد بشكل كامل على قدرة صاحب المشروع بتنفيذ جميع المهام وايجاد أسواق لإنتاجه".
وتشير إلى أن "الجمعية أطلقت عدد من المشاريع الرائدة في المنطقة كتصنيع الأغذية ومشروع إنتاج الألبان والجبن ومشروع مشغل الخياطة ومشروع حضانة الأطفال، لافتة إلى أنه "تم التركيز على أمهات الأطفال العاملات في القطاع الزراعي وعددهن 60 سيدة".
ويؤكد مدير المشاريع في الجمعية منير العواجنة "أن الهدف الرئيس للجمعية، هو توفير فرص اقتصادية مستدامة من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل مركز تطوير الأعمال BDC ومنظمة بلان انترناشونال ومؤسسة نهر الأردن"، موضحا "أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تدريب وتشغيل ما يقرب من 1000 سيدة وفتاة على العديد من المهن والحرف، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح لعدد من الأسر المعوزة ما أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
وينوه إلى أن المشاريع التي تنفذها الجمعية تعكس التزاماً حقيقياً بدعم تمكين النساء وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية وتعزيز إشراك النساء والفتيات في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين"، لافتا إلى أن "مشروع إشراق، يعد علامة فارقة في المشاريع التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة كونه يقوم بتوفير بيئة ملائمة للعمل ضمن ضوابط ومحددات تضمن النجاح والاستدامة."
ويؤكد العواجنة على ضرورة دعم المنتجات التي تقدمها الجمعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للسيدات العاملات وتشجيعهن على الاستمرار في الإنتاج، لافتا إلى أن "أغلب التجارب السابقة التي كانت تركز على الافراد باءت بالفشل لأسباب عدة أوصلت اصحابها إلى منعرج الديون والملاحقات القضائية".
وتظهر أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2023، وصل 22.3 %، في حين أن معدل البطالة للذكور بلغ 19.8 % مقابل 31.7 % للإناث، في وقت سجلت محافظة البلقاء معدل مرتفع للبطالة بنسبة بلغت 26 %.
من جانبه يؤكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان "أن اشراك المرأة في سوق العمل سيقلل من الآثار الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المحلي"، مشددا على "ضرورة دعم المشاريع المولدة لفرص العمل وبناء شراكات بين القطاعين الخاص والعام وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المرأة لسوق العمل"، ويشير إلى أن "فقدان عدد كبير من النساء العاملات لعملهن نتيجة تراجع القطاع الزراعي والسياحي، فاقم من مشكلة البطالة بين النساء وانعكس ذلك بشكل سلبي على الأسر اقتصاديا واجتماعيا"، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بواقع عمل المرأة في المنطقة وإقامة المشاريع الانتاجية الهادفة.

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