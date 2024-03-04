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تحديث للتطور السريع لمشروع The Line في نيوم

3/4/2024 2:34:56 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك مطورو مشروع مدينة نيوم العملاق أخيرا تحديثا لتقدم أعمال البناء في المشروع، حيث تمضى السعودية قدما في أعمال بناء المشروع، لتحقيق نجاحه.
ففي 2017، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم الجريء الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل 100% بالطاقة المتجددة، لتكون نموذجًا جديدًا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، حيث يمكن البشرية التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.
وتشتمل نيوم على مشاريع عصرية تشكل جزءا أساسيا منها، وهي: ذا لاين، وأوكساچون، وتروجينا، وسندالة.
ويبلغ طول المدينة نحو 160 كيلومترا وعرضها 200 متر وارتفاعها 500 متر، وهي تشبه ناطحة سحاب أفقية يمكنها أن تعيش باستقلالية تامة دون انبعاث أكسيد الكربون، وتحتوي على منازل ومكاتب ومراكز تجارية، وتم تصميمها على أمل أن تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 9 ملايين شخص فور الانتهاء منها.
ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بحلول 2030، حيث يعمل العمال على تحقيق هذا الهدف.
حالة تقدم مشروع الخط
أصدر كبير مسؤولي التطوير في مشروع The Line الضخم، دينيس هيكي، تحديثا أظهر الصور ومقاطع الفيديو لأعمال البناء في المشروع في أواخر فبراير. وقال: ((أما الآن، فإن الطاقة داخل المملكة العربية السعودية لا تصدق تماما)).
وأضاف: ((من الواضح ذلك تماما وفقا للخطة التي حددها ولي العهد، وأعتقد أن الجميع قد تم تحفيزهم داخل السعودية. في الواقع، نيوم هي ذروة مثال على هذا التحول، ومن المثير جدا أن أكون جزءا منه)).
موقع المشروع
يتم بناء الخط في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، ويعتقد أن العمال يعملون على مدى الساعة، لضمان التقدم المطرد للمشروع، حيث كشف هيكي أن العمل يتقدم بسرعة.
وتابع: ((حاليا قمنا بمعظم أعمال التأسيس بالمعنى الحرفي والمجازي. أعتقد أننا مستعدون للمضي قدما. في رأيي، أعتقد أن إنشاء مشروع الخط فريد بشكل ملحوظ من حيث التصنيع والنهج المعياري الذي تم وضعه)).
النطاق
إن نطاق المشروع هائل للغاية، ويتم دعمه من قِبل ولي العهد، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق بديلة أخرى للتحول من اعتمادها على النفط.
كما أعلن ولي عهد أن نيوم ستعرض طريقة جديدة للحياة في المستقبل القريب، حيث سيكون المشروع صديقا للبيئة، حيث من المتوقع أن يعمل فقط على الطاقة

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