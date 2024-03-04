تحديث للتطور السريع لمشروع The Line في نيوم

(MENAFN
- Al Watan) شارك مطورو مشروع مدينة نيوم العملاق أخيرا تحديثا لتقدم أعمال البناء في المشروع، حيث تمضى السعودية قدما في أعمال بناء المشروع، لتحقيق نجاحه.
ففي 2017، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم الجريء الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل 100% بالطاقة المتجددة، لتكون نموذجًا جديدًا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، حيث يمكن البشرية التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.
وتشتمل نيوم على مشاريع عصرية تشكل جزءا أساسيا منها، وهي: ذا لاين، وأوكساچون، وتروجينا، وسندالة.
ويبلغ طول المدينة نحو 160 كيلومترا وعرضها 200 متر وارتفاعها 500 متر، وهي تشبه ناطحة سحاب أفقية يمكنها أن تعيش باستقلالية تامة دون انبعاث أكسيد الكربون، وتحتوي على منازل ومكاتب ومراكز تجارية، وتم تصميمها على أمل أن تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 9 ملايين شخص فور الانتهاء منها.
ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بحلول 2030، حيث يعمل العمال على تحقيق هذا الهدف. حالة تقدم مشروع الخط
أصدر كبير مسؤولي التطوير في مشروع The Line الضخم، دينيس هيكي، تحديثا أظهر الصور ومقاطع الفيديو لأعمال البناء في المشروع في أواخر فبراير. وقال: ((أما الآن، فإن الطاقة داخل المملكة العربية السعودية لا تصدق تماما)).
وأضاف: ((من الواضح ذلك تماما وفقا للخطة التي حددها ولي العهد، وأعتقد أن الجميع قد تم تحفيزهم داخل السعودية. في الواقع، نيوم هي ذروة مثال على هذا التحول، ومن المثير جدا أن أكون جزءا منه)). موقع المشروع
يتم بناء الخط في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، ويعتقد أن العمال يعملون على مدى الساعة، لضمان التقدم المطرد للمشروع، حيث كشف هيكي أن العمل يتقدم بسرعة.
وتابع: ((حاليا قمنا بمعظم أعمال التأسيس بالمعنى الحرفي والمجازي. أعتقد أننا مستعدون للمضي قدما. في رأيي، أعتقد أن إنشاء مشروع الخط فريد بشكل ملحوظ من حيث التصنيع والنهج المعياري الذي تم وضعه)). النطاق
إن نطاق المشروع هائل للغاية، ويتم دعمه من قِبل ولي العهد، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق بديلة أخرى للتحول من اعتمادها على النفط.
كما أعلن ولي عهد أن نيوم ستعرض طريقة جديدة للحياة في المستقبل القريب، حيث سيكون المشروع صديقا للبيئة، حيث من المتوقع أن يعمل فقط على الطاقة
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