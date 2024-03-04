نقل مواطنَيْن عبر طائرة الإخلاء الطبي من تايلند لاستكمال العلاج بالسعودية

نقل مواطنَيْن عبر طائرة الإخلاء الطبي من تايلند لاستكمال العلاج بالسعودية
التاريخ
3/4/2024 2:34:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية السعودية ممثلةً بالسفارة في بانكوك وبعد التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل مواطنَين من بوكيت ومواطن من بانكوك بطائرة الاخلاء الطبي، من تايلند إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم بأرض الوطن.
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