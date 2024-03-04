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نقل مواطنَيْن عبر طائرة الإخلاء الطبي من تايلند لاستكمال العلاج بالسعودية

3/4/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية السعودية ممثلةً بالسفارة في ⁧‫بانكوك‬⁩ وبعد التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل مواطنَين من بوكيت ومواطن من بانكوك بطائرة الاخلاء الطبي، من تايلند إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم بأرض الوطن.

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