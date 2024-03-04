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مقبرة هافانا تمتلئ بقصص الحب

3/4/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن مقبرة في هافانا العديد من قصص الحب التي عرفها الكوبيون على مر التاريخ.
وبنى قطب تجارة السكر خوان بيدرو بارو عندما توفيت زوجته، كاتلينا لاسا، قبرا رخاميا ضخما لحبه الحقيقي الوحيد في مقبرة كولون بهافانا، التي تخفى قصصا مؤثرة عن الحب.
وأثارت قصة الحب التي جمعت بارو وواحدة من أجمل نساء كوبا، التي توفيت في 1930، ضجة في المجتمع الراقي، لكنها لم تمت، إذ ما زالت حية في اللمسات الفاخرة لضريحها الموجود في المقبرة.
وقال ماريو دارياس (66 عاما)، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ، وألّف العديد من الكتب عن هذه المقبرة في هافانا، التي أنشئت في 1876: ((المقبرة مليئة بقصص الحب)). وتُعد المقبرة متحفا مفتوحا، إذ تضم رفات أبطال استقلال وكتّاب وموسيقيين. وتخلّد المقبرة أيضا قصص حب بعضها صادم، والبعض الآخر حزين.
وبينما يمثّل قبر لاسا أحد أشهر قصص الحب في كوبا، تضم المقبرة أيضا قبر عاشقين أثارا صدمة عندما أغرما ببعضهما بعضا: مدرّس وتلميذة مع فارق 30 عاما بينهما. وقد دُفن موديستو كانتو (1890-1977) إلى جانب زوجته مارغريتا باتشيكو (1920-1959) في قبر عليه تمثالان نصفيان للزوجين، وعبارة ((متّحدان بالحب)).

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