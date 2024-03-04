الرابطة البرتغالية تشارك بـ 12 شركة في معرض دبي للأخشاب 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
تتهيأ "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP، لإحداث تأثير كبير في معرض دبي للأخشاب 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وباعتباره الحدث الرائد في صناعة الأخشاب وإكسسوارات الأثاث وآلات النجارة، يُعد المعرض بمثابة منصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية لإظهار تميزها وجودتها العالية على الساحة العالمية.
وتحتل الرابطة البرتغالية موقع الصدارة في مجال الترويج لصناعة الخشب والأثاث البرتغالي في الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من مشاركتها في معارض كبرى مثل معرض دبي للأخشاب، بهدف تسليط الضوء على عناصر الابتكار والاستدامة والتصميم الفائق التي يتميز بها القطاع في البرتغال. وتتطلع الرابطة البرتغالية هذا العام إلى تعزيز مشاركتها من خلال إقامة معرض خاص لإبراز إرث البرتغال في صناعة الأخشاب. وسيقدم المعرض رحلة تروي حكاية تاريخ البرتغال الغني ومعرفتها الواسعة في هذه الصناعة.
وقال "فيتور بوكاس"، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: "تتعدى أهمية معرض دبي للأخشاب كونه مجرد فعالية بالنسبة لنا، إذ إنه يعد المكان الأمثل لاستعراض المرونة والحرفية العالية التي تتميز بها صناعة الخشب والأثاث البرتغالية. نهدف من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تسليط الضوء على تراثنا الغني ومنتجاتنا النوعية والإرث الطويل الذي تتمتع به البرتغال في صناعة المنتجات الخشبية المبتكرة".
وأضاف أن "دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، في ظل دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق بشكل دائم، كما يشهد القطاع السياحي وقطاع الضيافة في الدولة ازدهاراً كبيراً، مدعوماً باستضافة الإمارات لمحافل عالمية كبرى، ومكانتها كوجهة رئيسية للشركات العالمية المتخصصة في تطوير الفنادق والمنتجعات".
وتابع "بوكاس": "نحن فخورون بتمثيل بلادنا وصناعاتها في دولة الإمارات خاصة والمنطقة عموماً عبر تقديم أفضل ما عندنا من ابتكارات. حيث تسمح لنا منصة معرض دبي للأخشاب بالتواصل وتبادل الأفكار وتحقيق النمو، من خلال ترسيخ العلامة البرتغالية على الخارطة العالمية لصناعات الخشب والأثاث".
ويشكل معرض دبي للأخشاب هذا العام فرصة استثنائية للرابطة والعلامات التجارية البرتغالية المشاركة لاستعراض المنتجات البرتغالية، التي تتمتع بتاريخ عريق. ويتضح التزام الرابطة بالترويج للصناعة البرتغالية من خلال الباقة المتنوعة من المنتجات التي تستعرضها في معرض دبي للأخشاب – القاعة 6 ، جناح A02 وA04.
وتدعو الرابطة جميع رواد المعرض لزيارة جناحها للتعرّف عن كثب على إرث ومستقبل صناعات الأخشاب والأثاث البرتغالية. ومن خلال العروض التفاعلية ومقاطع الفيديو والقطع الرمزية، يكتسب الزوار رؤى معمقة حول التطور والحرفية العالية التي يتمتع بها القطاع، والمساهمات المتواصلة للبرتغال في مواكبة التوجهات العالمية في تصاميم الخشب والأثاث.
وعلى مدار السنين، دعم برنامج الرابطة البرتغالية أكثر من 400 شركة برتغالية، من خلال 140 نشاطاً في 50 سوقاً تقريباً، إضافة إلى تقديم حوافز للشركات، بما ساهم في دعم نمو الصادرات البرتغالية من منتجات الخشب والأثاث، التي تضاعفت قيمتها منذ العام 2010 لتصل إلى 3 ملايين يورو.
نبذة عن "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP :
"الرابطة البرتغالي لصناعات الخشب والأثاث" هي رابطة عامة ذات هدف اجتماعي تأسست في عام 1957، تتمثل مهمتها في تمثيل كافة الشركات البرتغالية ضمن نطاقها بصورة قانونية وترويج وحماية مصالحها وحقوقها القانونية، ضمن خمسة أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث: وهي القطع، النشر، وتغليف الأخشاب، والألواح الخشبية والخشب المكسو، النجارة، المفروشات، تصدير وإستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، وتغليف المنتجات الخشبية. وتصدر هذه الصناعات البرتغالية ما يقرب من 3 مليار يورو سنوياً.
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