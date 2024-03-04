الرابطة البرتغالية تشارك بـ 12 شركة في معرض دبي للأخشاب 2024

تتهيأ "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP، لإحداث تأثير كبير في معرض دبي للأخشاب 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وباعتباره الحدث الرائد في صناعة الأخشاب وإكسسوارات الأثاث وآلات النجارة، يُعد المعرض بمثابة منصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية لإظهار تميزها وجودتها العالية على الساحة العالمية.

وتحتل الرابطة البرتغالية موقع الصدارة في مجال الترويج لصناعة الخشب والأثاث البرتغالي في الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من مشاركتها في معارض كبرى مثل معرض دبي للأخشاب، بهدف تسليط الضوء على عناصر الابتكار والاستدامة والتصميم الفائق التي يتميز بها القطاع في البرتغال. وتتطلع الرابطة البرتغالية هذا العام إلى تعزيز مشاركتها من خلال إقامة معرض خاص لإبراز إرث البرتغال في صناعة الأخشاب. وسيقدم المعرض رحلة تروي حكاية تاريخ البرتغال الغني ومعرفتها الواسعة في هذه الصناعة.

وقال "فيتور بوكاس"، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: "تتعدى أهمية معرض دبي للأخشاب كونه مجرد فعالية بالنسبة لنا، إذ إنه يعد المكان الأمثل لاستعراض المرونة والحرفية العالية التي تتميز بها صناعة الخشب والأثاث البرتغالية. نهدف من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تسليط الضوء على تراثنا الغني ومنتجاتنا النوعية والإرث الطويل الذي تتمتع به البرتغال في صناعة المنتجات الخشبية المبتكرة".

وأضاف أن "دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، في ظل دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق بشكل دائم، كما يشهد القطاع السياحي وقطاع الضيافة في الدولة ازدهاراً كبيراً، مدعوماً باستضافة الإمارات لمحافل عالمية كبرى، ومكانتها كوجهة رئيسية للشركات العالمية المتخصصة في تطوير الفنادق والمنتجعات".

وتابع "بوكاس": "نحن فخورون بتمثيل بلادنا وصناعاتها في دولة الإمارات خاصة والمنطقة عموماً عبر تقديم أفضل ما عندنا من ابتكارات. حيث تسمح لنا منصة معرض دبي للأخشاب بالتواصل وتبادل الأفكار وتحقيق النمو، من خلال ترسيخ العلامة البرتغالية على الخارطة العالمية لصناعات الخشب والأثاث".

ويشكل معرض دبي للأخشاب هذا العام فرصة استثنائية للرابطة والعلامات التجارية البرتغالية المشاركة لاستعراض المنتجات البرتغالية، التي تتمتع بتاريخ عريق. ويتضح التزام الرابطة بالترويج للصناعة البرتغالية من خلال الباقة المتنوعة من المنتجات التي تستعرضها في معرض دبي للأخشاب – القاعة 6 ، جناح A02 وA04.

وتدعو الرابطة جميع رواد المعرض لزيارة جناحها للتعرّف عن كثب على إرث ومستقبل صناعات الأخشاب والأثاث البرتغالية. ومن خلال العروض التفاعلية ومقاطع الفيديو والقطع الرمزية، يكتسب الزوار رؤى معمقة حول التطور والحرفية العالية التي يتمتع بها القطاع، والمساهمات المتواصلة للبرتغال في مواكبة التوجهات العالمية في تصاميم الخشب والأثاث.

وعلى مدار السنين، دعم برنامج الرابطة البرتغالية أكثر من 400 شركة برتغالية، من خلال 140 نشاطاً في 50 سوقاً تقريباً، إضافة إلى تقديم حوافز للشركات، بما ساهم في دعم نمو الصادرات البرتغالية من منتجات الخشب والأثاث، التي تضاعفت قيمتها منذ العام 2010 لتصل إلى 3 ملايين يورو.

نبذة عن "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP :

"الرابطة البرتغالي لصناعات الخشب والأثاث" هي رابطة عامة ذات هدف اجتماعي تأسست في عام 1957، تتمثل مهمتها في تمثيل كافة الشركات البرتغالية ضمن نطاقها بصورة قانونية وترويج وحماية مصالحها وحقوقها القانونية، ضمن خمسة أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث: وهي القطع، النشر، وتغليف الأخشاب، والألواح الخشبية والخشب المكسو، النجارة، المفروشات، تصدير وإستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، وتغليف المنتجات الخشبية. وتصدر هذه الصناعات البرتغالية ما يقرب من 3 مليار يورو سنوياً.