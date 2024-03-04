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أطعمة تقي من أمراض الكبد

3/4/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) الأفوكادو: غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوين الذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.
الثوم: يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.
الكركم: يساعد في تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، كما يمنع تراكم الدهون في الكبد.
الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب ويكافح مرض الكبد الدهني.
الجوز: يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعله غذاءً فائقًا.
الموز: يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (فيتامين ج)، تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة الكبد.
القهوة: تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية، وسرطان الكبد، ولكن يجب أن يؤخذ ذلك بشكل متناسب.
أطعمة أخرى
يمكنك إضافة الفواكه والأطعمة إلى نظامك الغذائي لمنع الإصابة بسرطان الكبد والسمنة وأمراض الكبد وتشمل الشوفان والجزر والجريب فروت وبياض البيض وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والشاي والبطيخ.

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