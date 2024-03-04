أطعمة تقي من أمراض الكبد

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- Al Watan) الأفوكادو: غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوين الذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.
الثوم: يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.
الكركم: يساعد في تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، كما يمنع تراكم الدهون في الكبد.
الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب ويكافح مرض الكبد الدهني.
الجوز: يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعله غذاءً فائقًا.
الموز: يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (فيتامين ج)، تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة الكبد.
القهوة: تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية، وسرطان الكبد، ولكن يجب أن يؤخذ ذلك بشكل متناسب.
أطعمة أخرى
يمكنك إضافة الفواكه والأطعمة إلى نظامك الغذائي لمنع الإصابة بسرطان الكبد والسمنة وأمراض الكبد وتشمل الشوفان والجزر والجريب فروت وبياض البيض وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والشاي والبطيخ.
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