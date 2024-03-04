مبادرة للمسرح المدرسي بتعليم القصيم

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- Al Watan) انطلقت هذا الأسبوع المرحلة الخامسة من مبادرة المسرح المدرسي في بيت الطالب ببريدة، وذلك بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ووزارة الثقافة وبدأت بتدريب 35 معلمًا و41 معلمة.
وبلغ عدد المسجلين في برنامج مبادرة التدريب المسرحي 1152 معلمًا ومعلمة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق حراك مسرحي، وبناء أجيال شغوفة بفن المسرح من خلال تدريب 25.540 معلمًا ومعلمة على مستوى الوزارة، وتغطية 19.647 مدرسة حكومية من مختلف إدارات التعليم، وذلك سعيًا لتطبيقها بالمدارس من قبل الطلاب ومساعدتهم على أداء المسرحيات، وذلك بعد اختيارهم وتدريبهم، وسيتم اختيار أفضل 1000 مسرحية منفذة في المدارس على مستوى المملكة للفوز بجائزة 3000 ريال لكل مسرحية.
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