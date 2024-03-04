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مبادرة للمسرح المدرسي بتعليم القصيم

3/4/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت هذا الأسبوع المرحلة الخامسة من مبادرة المسرح المدرسي في بيت الطالب ببريدة، وذلك بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ووزارة الثقافة وبدأت بتدريب 35 معلمًا و41 معلمة.
وبلغ عدد المسجلين في برنامج مبادرة التدريب المسرحي 1152 معلمًا ومعلمة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق حراك مسرحي، وبناء أجيال شغوفة بفن المسرح من خلال تدريب 25.540 معلمًا ومعلمة على مستوى الوزارة، وتغطية 19.647 مدرسة حكومية من مختلف إدارات التعليم، وذلك سعيًا لتطبيقها بالمدارس من قبل الطلاب ومساعدتهم على أداء المسرحيات، وذلك بعد اختيارهم وتدريبهم، وسيتم اختيار أفضل 1000 مسرحية منفذة في المدارس على مستوى المملكة للفوز بجائزة 3000 ريال لكل مسرحية.

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