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عرفت شغفك أم ليس بعد؟

3/4/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تقول طبيبة نفسيّة، أنها لم تكتشف شغفها المهني إلا في السنة السابعة (الامتياز الطبي)، بعدما رافقت دكتور آخر أثناء زيارته اليومية لمرضاه والاطمئنان على صحتهم، هنا وجدت ميولها المهنية في الوقوف إلى جانب المرضى والأخذ بأيديهم إلى مستقبل أفضل عبر بوابة الأمل ونافذة الوعي، حيث ضرورة التعامل مع المرض بطريقة إيجابية تسهم في تقريب التعافي بعون الله. و على الرغم من أنّ معظم طلاب الطب عموما يتجهون إلى تخصصات فسيولوجية صرفة (مثل الباطنية، و العيون، والعظام، والأسنان) متعلقة بجسد الإنسان، إلا أنّ الدكتورة وجدت شغفها في مكان آخر متعلق بجسد ونفس الإنسان في آن واحد حيث ترجمت معارفها و ميولها المهنية في برامج التواصل الاجتماعي، و حاز برنامجها على مراكز متقدمة في الوطن العربي. كل هذا الإنجاز حصل بفعل قوّة كامنة تدعى (الشغف) .
عرّف فاليراند الشغف: أنه الرغبة القوية عند الشخص للقيام بعمل ما مع بذل المزيد من الجهد والوقت لتحقيق الأهداف المرسومة. و يشير بعض الباحثين إلى أنّ معرفة الشغف تحتاج إلى مجموعة من الملاحظات والإدراكات المعرفيّة مسبقا قبل أي ممارسة مهنية، و هي على النحو التالي:
1- عندما يتناول الناس مفهوم الشغف فهم يقصدون في الغالب الشغف المهاري، وهذا لا يتنافى أبدا مع وجود ميولات معرفيّة أو مهاريّة في مجالات أخرى.
2- معرفتك لشغفك لا يعني أبدا وصولك للسعادة المطلقة بل يعني أنك قد اقتربت من المهارات الوظيفيّة التي ترغب في ممارستها لتطوير وضعك اقتصاديا بشرط أن تكون قدراتك متوافقة مع طموحك الوظيفي (فلا يتوقع منك أن تكون معلما وأنت لست حليما أو طبيبا وأنت لا تحب الجراحة في أبسط صورها) .
3- ربما يحتاج الشغف إلى ممارسة المهنة للتعرف عن قرب على نقاط ضعفها و قوتها قبل التعجل باتخاذ أي قرار غير مدروس يكلفك عمرا مهنيا مليئا بالحسرة، فلا يكفي أن تكون شغوفا بالطب لمجرد حضورك في مؤتمر طبي بقاعة خمس نجوم وتسهيلات الحياة تلمع في كل زوايا القاعة بل يجب أن يكون قرارك مبنيّا على اختبارات مقياس الميول من جهة وحضورك الميداني ومعرفتك بالخطة الأكاديميّة التي تصنع الأطباء علميّا ومهاريّا من جهة أخرى.
4- معرفتك لشغفك بشكل مبكر رائع جدا، ولكن هذا لا يعني أنه سنة كونية أبديّة فقد يبدو لك أن تضم إليه شغفا آخر يتمم معارفك وخبراتك ويرفع من مستوى جودة حياتك و ليس بالضرورة أن يكون الشغف أحادي الجانب بل قد يكون مركبا فقد تكون مهندسا و شاعرا في آن واحد و طبييا و رساما أو معلما و مبرمجا في الوقت ذاته.
5- معرفة الشغف المهاري ليست مستحيلة كما أنها ليست سهلة، فالشغف في حد ذاته يحتاج إلى شغف (القراءة عن كيفية اكتشافه)، فلا بد أن تبذل مجهودا يتناسب مع طموحاتك.
6- معرفتك لشغفك لا يعني مطلقا بأن تذوب فيه ويذوب فيك على حساب الجوانب الأخرى، فشغفك في الميكانيكا يجب أن لا يكون على حساب الجوانب الروحية والعائلية والجسدية والمعرفية في حياتك (عش بتوازن) .
7- تخلص من لعبة الوهم في البحث عن شغفك و لا تكن إحدى ضحايا قنوات التواصل الاجتماعي، فكثير من الأشخاص لا يفرق بين الشغف الاستحواذي (الذي لا يتحكم به الفرد و يؤثر سلبا على جوانب الحياة) والشغف التناغمي ( يمكن التحكم به و لا يؤثر سلبا) و لا يفرق بين الهدف من وجودك في الحياة و الهدف من وظيفتك التي تحسّن من مستوى الحياة .
8- عند التغيير الضروري و الضروري جدا من شغف مهاري إلى آخر لا تستغن عن استشارة الخبراء و الحكماء من جميع الأطراف في المجال الوظيفي و تأنى في اتخاذ قراراك ( أن تخرج من وظيفتك الهندسية الى ممارسة مهنة أخرى بدون دراسة جدوى أمر يستحق التريث كثيرا) .
9- قد تعطي لك الاختبارات المهنية مؤشرا واضحا على ميولك المهني لمهنة ما و هذا حسن و لكن الأحسن أن تتصف بالمرونة قليلا لكي تكون قريبا من الوفرة الوظيفية (فإذا كنت محبا للطب على سبيل المثال فلا بأس من تغيير تخصصك من تخصص الأسنان إلى تخصص آخر والعكس صحيح_ بناء على الاحتياج الوظيفي و هكذا في التخصصات الأخرى).
كيف أعرف شغفي المهاري؟
من خلال معرفتك بـ 3 أشياء مقترحة:
1- الممارسات المهنية التي ترغب في ممارستها الآن ومستقبلًا.
2- اختبارات مقياس الميول المهني ( عبر نظام نور بعد الصف الأول الثانوي و منصة سبل).
3- المعايشة الميدانية والاطلاع الكافي على طبيعة المهنة عن قرب.
* يحيى ناصر الجاسم

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