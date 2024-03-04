لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

(MENAFN
- Al Watan) أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية بأنه سيتم البدء في إنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس ((الورم الحليمي)) البشري في المقاطعة.
وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: ((حصلت شركة ((نانوليك)) على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء السوق الروسية)).
ويمكن للقاح أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، التي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواعا أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة. ولإنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ستتم زيادة قدرة مصنع ((نانوليك)) في مقاطعة كيروف من أجل إنتاج اللقاح خلال الدورة الكاملة.
وقد تم تأكيد أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة اللقاح وفعاليته، بعدما طور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.
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