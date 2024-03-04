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لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

3/4/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية بأنه سيتم البدء في إنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس ((الورم الحليمي)) البشري في المقاطعة.
وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: ((حصلت شركة ((نانوليك)) على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء السوق الروسية)).
ويمكن للقاح أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، التي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواعا أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة. ولإنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ستتم زيادة قدرة مصنع ((نانوليك)) في مقاطعة كيروف من أجل إنتاج اللقاح خلال الدورة الكاملة.
وقد تم تأكيد أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة اللقاح وفعاليته، بعدما طور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.

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