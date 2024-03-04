تجربة في الظلام بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت مكتبة ((مرج)) في الأحساء، المتخصصة للأطفال، والمصممة هندسياً وفق مفهوم المكان الثالث، لتقديم القراءة الجهرية بالترفيه والمسرح والموسيقى، فعالية ومبادرة: ((تجربة في الظلام))، التي تقوم على اشتراك مجموعة من اليافعين والكبار ليخوضوا مغامرة ممارسة بعض أنشطة الحياة اليومية كالأكل والشرب وغيرها، وهم معصوبي الأعين.
أشارت منفذتا المبادرة فاطمة الحاجي ودعاء الغوينم إلى أن المبادرة، هدفت إلى تعريف المشاركين بجزء من حياة المكفوفين وفاقدي البصر الجزئي، لإشراكهم في إدراك أهمية المعرفة ودورها في تسهيل الحياة عليهم، وبدأت رحلة: ((تجربة في الظلام)) عبر الدخول إلى النشاط، وتجربة أدائه في جنح الظلام، ومن ثم يلتقون بفاقد البصر، ليتعرف على المشاعر والمواقف التي مرت بهم وشعروا بها خلال التجربة، ثم يلي ذلك مشاهدة نماذج من الأفلام السينمائية المعنية بهذه الفئة، وعرضا عن شخصيات عالمية من المكفوفين برزوا في مجالات عدّة، ويتعرفون على آلات وأدوات ((برايل)) من الأقدم فالأحدث، وقدّمت المكتبة التجربة في نسختها الأولى بالتعاون مع مقهى.
MENAFN04032024000089011017ID1107932896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.