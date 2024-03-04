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تجربة في الظلام بالأحساء

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مكتبة ((مرج)) في الأحساء، المتخصصة للأطفال، والمصممة هندسياً وفق مفهوم المكان الثالث، لتقديم القراءة الجهرية بالترفيه والمسرح والموسيقى، فعالية ومبادرة: ((تجربة في الظلام))، التي تقوم على اشتراك مجموعة من اليافعين والكبار ليخوضوا مغامرة ممارسة بعض أنشطة الحياة اليومية كالأكل والشرب وغيرها، وهم معصوبي الأعين.
أشارت منفذتا المبادرة فاطمة الحاجي ودعاء الغوينم إلى أن المبادرة، هدفت إلى تعريف المشاركين بجزء من حياة المكفوفين وفاقدي البصر الجزئي، لإشراكهم في إدراك أهمية المعرفة ودورها في تسهيل الحياة عليهم، وبدأت رحلة: ((تجربة في الظلام)) عبر الدخول إلى النشاط، وتجربة أدائه في جنح الظلام، ومن ثم يلتقون بفاقد البصر، ليتعرف على المشاعر والمواقف التي مرت بهم وشعروا بها خلال التجربة، ثم يلي ذلك مشاهدة نماذج من الأفلام السينمائية المعنية بهذه الفئة، وعرضا عن شخصيات عالمية من المكفوفين برزوا في مجالات عدّة، ويتعرفون على آلات وأدوات ((برايل)) من الأقدم فالأحدث، وقدّمت المكتبة التجربة في نسختها الأولى بالتعاون مع مقهى.

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