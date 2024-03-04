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بئر ومسجد ما قبل الإسلام يدهشان السواح

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) دهش زوار قصر الإمارة بأبا السعود في نجران أو كما يطلق عليه البعض (قصر بن ماضي) من السواح والضيوف من خارج وداخل المنطقة بما يحتويه القصر وروعة بنائه وتصميمه تزداد كثيرا عندما يصلون إلى موقع البئر الأثرية والتاريخية خلف القصر، التي يعود تاريخها وعمرها الزمني إلى ما قبل الإسلام أي قبل 1500 عام أو أكثر تلك البئر العميقة والتي تغطي جوانبها الدائرية الأحجار المرصوصة بكل حرفية ولم يستطع المؤرخون والمهتمون بالآثار إلى الوصول لمن قام بحفرها في ذلك الوقت ويقع بجانب البئر ذلك المسجد الأثري العجيب الذي يرتبط بها حيث يرجح أنه تم بناؤه بعد الانتهاء من حفر البئر.
أشهر المباني
هذا ويقع قصر الإمارة التاريخي في وسط المدينة القديمة في نجران في حيّ أبا السعود التاريخي ويعد من أشهر المباني التراثية في المنطقة قصر إمارة نجران مصمم على شكل قلعة ذات أسوار عالية أقيمت في أركانه الأربعة أبراج دائرية للمراقبة مسجد والقصر مبني من الطين اللبن والقش وسعف النخيل في حين تم بناء الجزء السفلي منه باللبن المحروق والجزء العلوي بالحجارة وقد بُني القصر على مساحة 625م2.
65 غرفة
تميّز القصر بتصميمه على هيئة القلاع الحربية المعروفة في المناطق الوسطى للمملكة وذلك على عكس ما عرفته المنطقة من مبان مرتفعة متعددة الطوابق وشُيّد القصر بأمر من الأمير تركي بن محمد الماضي، وذلك في 1363هـ ليكون مقراً للإمارة وسكناً لعائلته وحرسه وللقصر جدران خارجية سميكة عالية الارتفاع وتحميها أربعة أبراج دائرية في حين أن مبانيه ومرافقه في الطابقين الأول والثاني تُطلان على ساحة مكشوفة وتبلغ غرف القصر نحو 65 غرفة إضافة إلى المسجد الأثري والبئر ويشار إلى أن الدور الأول خُصص لمقر الإمارة ومجلس خاص للأمير وغرف لاستقبال الضيوف وغرف لإقامة الأخويا كما أن القصر ظل مقراً للإمارة حتى عام 1378هـ وتم ترميمه للمرة الأولى 1406 للهجرة وكذلك 1429 للهجرة للمرة الثانية.

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