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السواحه: اقتصاد المملكة الرقمي نما إلى 123 مليار دولار

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه بأن الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3%.
وأضاف السواحه، خلال مؤتمر "ليب 24"، أن القوى التقنية نمت من 200 ألف إلى 350 ألفا خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في رأس المال المخاطر 1.38 مليار دولار بنمو سنوي 33%.
وأشار الوزير السواحه إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، إذ نمت لتصبح أكبر قصة نجاح في مجال التقنية على مستوى العالم.
وذكر أن المملكة تسعى لتغيير المنطقة والعالم عبر التطوير في مجال التقنية، حيث تعتبر السعودية أكبر سوق رقمي في المنطقة بما يقارب 50 مليار دولار، ما يمثل حصة سوقية تقدر بنحو 40% من حجم السوق في المنطقة.
ويوم الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24". وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن المملكة شهدت استثمارات تقنية باليوم الأول لـ"مؤتمر ليب 24"، بقيمة تجاوزت 11.9 مليار دولار.

MENAFN04032024000089011017ID1107932894

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