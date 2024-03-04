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وزير التجارة يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية مع مصر

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الـ18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس لعام 2024م، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين.
وأكّد القصبي حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيادة صادرات المملكة لشقيقتها.
وتهدف الدورة الـ18 على العمل بناءً للتوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، إضافةً إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.
وفي نهاية الاجتماع وقع وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة، ووزير التجارة والصناعة المصري، على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

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