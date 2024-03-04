وزير التجارة يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية مع مصر

(MENAFN
- Al Watan) برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الـ18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس لعام 2024م، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين.
وأكّد القصبي حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيادة صادرات المملكة لشقيقتها.
وتهدف الدورة الـ18 على العمل بناءً للتوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، إضافةً إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.
وفي نهاية الاجتماع وقع وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة، ووزير التجارة والصناعة المصري، على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
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