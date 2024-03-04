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رافال للتطوير العقاري تطلق أولى مشاريع العيش المشترك Co-Living في الرياض

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة رافال للتطوير العقاري رسميًا أولى مشاريع مفهوم العيش المشترك (Co-living) في مدينة الرياض بالشراكة مع Hive Coliv، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول العيش المشترك ومقرها دبي. ويأتي هذا التعاون الغير مسبوق لتقديم حلول سكنية تلبي احتياجات الشباب السعودي والموظفين الوافدين الى المملكة، وذلك لمواكبة وتغطية الشح في المعروض في ظل انتقال اكثر من 200 مقر اقليمي للشركات العالمية الى الرياض.
وأقيم حفل التدشين بحضور وتمثيل رفيع المستوى من قبل الجانبين، وافتتح المشروع بحضور سعادة المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة أحمد بن راشد آل مكتوم القابضة وهي الشركة المالكة ل Hive Coliv، وأشاد سعادته بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين رافال الرائدة في التطوير العقاري و Hive Coliv المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع المختصة بحلول معيشة

وأوضح إلياس أبو سمرا، الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: "بأن هذه الشراكة خطوة جريئة نحو إعادة تعريف أساليب الحياة والعيش المشترك في المملكة، ومن خلال الجمع بين التزامنا في رافال بالتصاميم المستدامة وخبرة HiveColiv دبي في خلق مجتمعات نابضة بالحياة، فإننا نهدف إلى وضع معيارًا جديدًا للحياة العصرية في مدينة الرياض." وأضاف بأن هذا المشروع النوعي هو الأول من سلسلة من المشاريع السكنية المبتكرة التي سوف تطلقها الشركة خلال الأشهر القليله القادمة.
وأضاف أبوسمرا أن مشاريع "العيش المشترك"، تعتبر مفهوماً جديداً نسبياً في السوق العقاري، وهي المشروعات التي يعيش قاطنوها في وحدات سكنية مستقلة، ويتم توفير مساحات مشتركة للتواصل في ما بينهم، والترفيه، والرياضة، والتفاعل الاجتماعي وتشمل المساحات الترفيهية، والحدائق ، ومساحات مكتبية مشتركة. والتي غالبا ماتكون موجهة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمشروعات، الذين يمكنهم العيش والعمل في مناطق مشتركة، والالتقاء مع أشخاص يتشاركون نفس الاهتمامات.
وأكد باس أكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة HiveColiv على أهمية مساحات المعيشة التي تعزز التواصل والتعاون والنمو. وسلط الضوء على أهمية الشراكة مع رافال في تحقيق هذه الرؤية في مدينة الرياض، وخلق بيئة ترحيبية حيث يمكن للساكنين أن يشعروا وكأنهم في منازلهم وينخرطون في مجتمعات نابضة بالحياة.
وتعتبر Hive Coliv شركة رائدة في مجال توفير حلول المعيشة المشتركة ومقرها دبي، ومن خلال مهمتها في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومتصلة، تتخصص في تطوير مساحات معيشة مبتكرة تعطي الأولوية للراحة والمرونة والرفاهية.
الجدير بالذكر أن المشروع الأول يقع على طريق الملك سلمان أحد أهم الطرق الحيوية بمدينة الرياض، ويتميز بقربه من مواقع حيوية مهمة وهو مزيج من التصميم المدروس وأحدث وسائل الراحة والالتزام بتعزيز الرفاهية، ويسعى لإعادة تعريف مستويات العيش المشترك المعاصر على مستوى المنطقة.
يذكر ان شركة رافال للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها الرياض تأسست عام 2007. وتشتهر رافال بمشاريعها البارزة مثل برج رافال والفنادق الحائزة على عدة جوائز، والمجتمعات السكنية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، وتلتزم رافال برفع مستويات المعيشة. من خلال التصميم المستدام الذي يركز على الإنسان ورفاهية العيش.
وتتجاوز إجمالي القيمة التطويرية للمشاريع التي طورتها رافال في مدينة الرياض 12 مليار ريال سعودي، تتضمن أكثر من 3500 منزل، و2 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وغيرها من المساحات التجارية متعددة الاستخدامات.

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