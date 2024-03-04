رافال للتطوير العقاري تطلق أولى مشاريع العيش المشترك Co-Living في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت شركة رافال للتطوير العقاري رسميًا أولى مشاريع مفهوم العيش المشترك (Co-living) في مدينة الرياض بالشراكة مع Hive Coliv، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول العيش المشترك ومقرها دبي. ويأتي هذا التعاون الغير مسبوق لتقديم حلول سكنية تلبي احتياجات الشباب السعودي والموظفين الوافدين الى المملكة، وذلك لمواكبة وتغطية الشح في المعروض في ظل انتقال اكثر من 200 مقر اقليمي للشركات العالمية الى الرياض.
وأقيم حفل التدشين بحضور وتمثيل رفيع المستوى من قبل الجانبين، وافتتح المشروع بحضور سعادة المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة أحمد بن راشد آل مكتوم القابضة وهي الشركة المالكة ل Hive Coliv، وأشاد سعادته بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين رافال الرائدة في التطوير العقاري و Hive Coliv المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع المختصة بحلول معيشة
وأوضح إلياس أبو سمرا، الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: "بأن هذه الشراكة خطوة جريئة نحو إعادة تعريف أساليب الحياة والعيش المشترك في المملكة، ومن خلال الجمع بين التزامنا في رافال بالتصاميم المستدامة وخبرة HiveColiv دبي في خلق مجتمعات نابضة بالحياة، فإننا نهدف إلى وضع معيارًا جديدًا للحياة العصرية في مدينة الرياض." وأضاف بأن هذا المشروع النوعي هو الأول من سلسلة من المشاريع السكنية المبتكرة التي سوف تطلقها الشركة خلال الأشهر القليله القادمة.
وأضاف أبوسمرا أن مشاريع "العيش المشترك"، تعتبر مفهوماً جديداً نسبياً في السوق العقاري، وهي المشروعات التي يعيش قاطنوها في وحدات سكنية مستقلة، ويتم توفير مساحات مشتركة للتواصل في ما بينهم، والترفيه، والرياضة، والتفاعل الاجتماعي وتشمل المساحات الترفيهية، والحدائق ، ومساحات مكتبية مشتركة. والتي غالبا ماتكون موجهة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمشروعات، الذين يمكنهم العيش والعمل في مناطق مشتركة، والالتقاء مع أشخاص يتشاركون نفس الاهتمامات.
وأكد باس أكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة HiveColiv على أهمية مساحات المعيشة التي تعزز التواصل والتعاون والنمو. وسلط الضوء على أهمية الشراكة مع رافال في تحقيق هذه الرؤية في مدينة الرياض، وخلق بيئة ترحيبية حيث يمكن للساكنين أن يشعروا وكأنهم في منازلهم وينخرطون في مجتمعات نابضة بالحياة.
وتعتبر Hive Coliv شركة رائدة في مجال توفير حلول المعيشة المشتركة ومقرها دبي، ومن خلال مهمتها في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومتصلة، تتخصص في تطوير مساحات معيشة مبتكرة تعطي الأولوية للراحة والمرونة والرفاهية.
الجدير بالذكر أن المشروع الأول يقع على طريق الملك سلمان أحد أهم الطرق الحيوية بمدينة الرياض، ويتميز بقربه من مواقع حيوية مهمة وهو مزيج من التصميم المدروس وأحدث وسائل الراحة والالتزام بتعزيز الرفاهية، ويسعى لإعادة تعريف مستويات العيش المشترك المعاصر على مستوى المنطقة.
يذكر ان شركة رافال للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها الرياض تأسست عام 2007. وتشتهر رافال بمشاريعها البارزة مثل برج رافال والفنادق الحائزة على عدة جوائز، والمجتمعات السكنية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، وتلتزم رافال برفع مستويات المعيشة. من خلال التصميم المستدام الذي يركز على الإنسان ورفاهية العيش.
وتتجاوز إجمالي القيمة التطويرية للمشاريع التي طورتها رافال في مدينة الرياض 12 مليار ريال سعودي، تتضمن أكثر من 3500 منزل، و2 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وغيرها من المساحات التجارية متعددة الاستخدامات.
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