ضوئيات المتكاملة تشارك كراع استراتيجي في النسخة الثالثة لمؤتمر ليب 24

(MENAFN
- Al Watan) تشارك "ضوئيات المتكاملة" _ إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء_ في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب24" والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 4 -7 مارس 2024 تحت شعار "آفاق جديدة" وبمشاركة كبرى الشركات التقنية في العالم.
وتأتي مشاركة ضوئيات كراع استراتيجي في المؤتمر، تأكيدا على التزامها بتطوير صناعة التقنية في المملكة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة وتتويجا لجهودها التقنية في مجال منظومة الألياف الضوئية، ومراكز البيانات ومشاريع الربط الدولي وحلول إنترنت الأشياء.
وتتضمن مشاركة "ضوئيات" في المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية والإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة؛ إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان: " الربط الدولي والكابلات البحرية في المملكة العربية
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات، وائل بن علي الغامدي، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والمعرض مؤكدا أن مشاركة ضوئيات المتكاملة في المؤتمر التقني ليب هو تأكيد على الدور الرئيسي الذي تؤديه الشركة لتوفير خدمات تقنية بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، مجددا عزم الشركة والتزامها بتطوير البنى التحتية الرقمية للاتصالات في المملكة، ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال شركائنا مقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة ، وذلك بما يتناغم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ويرتقي لتطلعات الجمهور في ظل التقدم الملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مواكبةً بذلك الرؤى الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتنظيمات الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
يُشار إلى أن مؤتمر ليب يعد أضخم تظاهرة رقمية تهتم بمستقبل التقنيات، وتحضر هذه النسخة منه أكثر من 600 شركة ناشئة، وأكثر من ألف متحدث، وأكثر من 1.8 ألف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم، حيث تأتي استضافة الرياض له تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والعالمية في المجالات التقنية والرقمية والابتكارية.
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