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ضوئيات المتكاملة تشارك كراع استراتيجي في النسخة الثالثة لمؤتمر ليب 24

3/4/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك "ضوئيات المتكاملة" _ إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء_ في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب24" والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 4 -7 مارس 2024 تحت شعار "آفاق جديدة" وبمشاركة كبرى الشركات التقنية في العالم.
وتأتي مشاركة ضوئيات كراع استراتيجي في المؤتمر، تأكيدا على التزامها بتطوير صناعة التقنية في المملكة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة وتتويجا لجهودها التقنية في مجال منظومة الألياف الضوئية، ومراكز البيانات ومشاريع الربط الدولي وحلول إنترنت الأشياء.
وتتضمن مشاركة "ضوئيات" في المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية والإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة؛ إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان: " الربط الدولي والكابلات البحرية في المملكة العربية

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات، وائل بن علي الغامدي، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والمعرض مؤكدا أن مشاركة ضوئيات المتكاملة في المؤتمر التقني ليب هو تأكيد على الدور الرئيسي الذي تؤديه الشركة لتوفير خدمات تقنية بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، مجددا عزم الشركة والتزامها بتطوير البنى التحتية الرقمية للاتصالات في المملكة، ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال شركائنا مقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة ، وذلك بما يتناغم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ويرتقي لتطلعات الجمهور في ظل التقدم الملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مواكبةً بذلك الرؤى الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتنظيمات الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
يُشار إلى أن مؤتمر ليب يعد أضخم تظاهرة رقمية تهتم بمستقبل التقنيات، وتحضر هذه النسخة منه أكثر من 600 شركة ناشئة، وأكثر من ألف متحدث، وأكثر من 1.8 ألف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم، حيث تأتي استضافة الرياض له تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والعالمية في المجالات التقنية والرقمية والابتكارية.

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