تحت رعاية الملك.. الاحتفاء بفائزات جائزة جامعة الأميرة نورة للتميز

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الخميس المقبل، بالفائزات بجائزتها للتميُّز النسائي في دورتها السادسة، بتشريف من حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وستُكرَّم الفائزات بالجائزة في 6 مجالات ((نظرية)) و((تطبيقية))، أُعلن عنها للترشُّح في أكتوبر الماضي، وهي: ((العلوم الصحية، والعلوم الطبيعية، والدراسات الإنسانية، والأعمال الاجتماعية، والأعمال الفنية، والمشاريع الاقتصادية)).
وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميِّزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المتميِّز، إضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.
وتعتمد الجائزة على الاتساق مع رؤية السعودية 2030، ومتطلبات برامج التنمية الوطنية، من خلال مواءمة موضوعات الجائزة مع أولويات برامج الرؤية في القطاعات كافة، من بينها الطاقة، والبيئة، والصناعة والتعدين، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، والمسؤولية الاجتماعية، والترفيه، والثقافة والتُراث.
يُشار إلى أن ((جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، هي أول جائزة تحتفي بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية على مستوى المملكة، حيث استحدثت بقرار من مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق خطة الجامعة الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية، والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري.
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