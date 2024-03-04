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تدشين مهرجان الحبحب بالليث

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن محافظ الليث بالإنابة مصلح بن حمدان البقمي، مهرجان الحبحب العثري الثالث، بحضور عددٍ من من مُديري ورؤساء الجهات الحكومية، وذلك في مقر فعاليات المهرجان في الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي.
وأكد البقمي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الزراعي، الذي يُعد رافدًا مهمًّا للتنمية الريفية الزراعية المستدامة والاقتصادية، وإسهامه بشكل محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030.
بدوره بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن المهرجان الذي يستمر لمدة يومين ويضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة لجميع أفراد المجتمع وعددٍ من ورش العمل المتخصصة، سيسهم في تطوير ودعم المزارعين المحليين؛ من خلال تسويق منتجاتهم ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب، التي تعـد من المميزات النسبية للمحافظة.

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