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مصادرة 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أكثر من 8 أطنان من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأمانة تحرص على سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين للاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.

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