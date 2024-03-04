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أمير جازان يستقبل المسحل

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أهمية دعم القيادة الرشيدة للرياضة بمختلف المجالات، التي أدت إلى تحقيق المملكة العديد من الإنجازات في المشاركات الخارجية، وذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من أعضاء الاتحاد.
واستمع أمير جازان لشرح حول الخطط والبرامج المزمع تنفيذها لتطوير رياضة كرة القدم بالمنطقة، للارتقاء بأندية جازان.

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