أمير جازان يستقبل المسحل

(MENAFN
- Al Watan) أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أهمية دعم القيادة الرشيدة للرياضة بمختلف المجالات، التي أدت إلى تحقيق المملكة العديد من الإنجازات في المشاركات الخارجية، وذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من أعضاء الاتحاد.
واستمع أمير جازان لشرح حول الخطط والبرامج المزمع تنفيذها لتطوير رياضة كرة القدم بالمنطقة، للارتقاء بأندية جازان.
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