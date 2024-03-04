Monday, 04 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آسيا تؤجل قرعة أغلى الكؤوس

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الـ13 من مارس الجاري، بدلا من موعد سحبها السابق المقرر غدا، ويأتي التأجيل انتظارا لاكتمال مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يتواجد فيه 3 أندية من الأندية الأربعة التي تأهلت إلى دور الـ4 في البطولة الأغلى، وهي الهلال والنصر والاتحاد، إضافة إلى الخليج.

MENAFN04032024000089011017ID1107932885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث