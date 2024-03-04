آسيا تؤجل قرعة أغلى الكؤوس

آسيا تؤجل قرعة أغلى الكؤوس
التاريخ
3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الـ13 من مارس الجاري، بدلا من موعد سحبها السابق المقرر غدا، ويأتي التأجيل انتظارا لاكتمال مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يتواجد فيه 3 أندية من الأندية الأربعة التي تأهلت إلى دور الـ4 في البطولة الأغلى، وهي الهلال والنصر والاتحاد، إضافة إلى الخليج.
MENAFN04032024000089011017ID1107932885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.