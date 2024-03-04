Monday, 04 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء جولة مفاوضات التهدئة لليوم الثاني بالقاهرة.. ماذا ينتظر غزة؟

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل جولة مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة بمشاركة مصر وقطر وحركة "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت هذه الجولة من المفاوضات قد بدأت أمس الأحد، وكان من المفترض أن يُشارك فيها الجانب الإسرائيلي لكنه تغيّب عن المشاركة.
وتعمل مصر وقطر على محاولة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات وترسيخ مسار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
وأفادت تقارير إعلامية عبرية أمس الأحد نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" ولن ترسل وفدها إلى القاهرة"، وأضافت أن "الإجابات التي تطالب بها إسرائيل أساسية ولن تتنازل عنها".
وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
وقال مسؤول كبير في "حماس" إنه "من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان المتوقعة في 10 مارس، وبدلا من ذلك قد يؤتي ثماره بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الشهر".

MENAFN04032024000089011017ID1107932884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث