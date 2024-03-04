النائب العام يوقع مع نظيره اليمني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

(MENAFN
- Al Watan) استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، في مقر النيابة العامة بالرياض النائب العام بالجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي والوفد المرافق له.
ورحب المعجب في بداية اللقاء بالنائب العام للجمهورية اليمنية، وتم تبادل الأحاديث الودية الأخوية.
ونوه بالعلاقات الوثيقة الراسخة بين البلدين, مؤكدًا أن القيادة الرشيدة في المملكة حريصة على توطيد العلاقات العدلية مع الجهات القضائية بما يحقق أمن اليمن واستقراره. واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في المجالات القانونية خاصة الجزائية منها، والاستفادة من التجارب الرائدة والأساليب العدلية الحديثة، إضافةً إلى تبادل الخبرات المتطورة في هذا الشأن، وجرى التوقيع على مذكرة تعاون تعزز مجالات التعاون القضائي بين البلدين.
ويعد توقيع هذه المذكرة تطورًا مهمًا في العلاقات القضائية بين البلدين، ويعكس التزامهما بتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة.
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