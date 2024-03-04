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النائب العام يوقع مع نظيره اليمني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

3/4/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، في مقر النيابة العامة بالرياض النائب العام بالجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي والوفد المرافق له.
ورحب المعجب في بداية اللقاء بالنائب العام للجمهورية اليمنية، وتم تبادل الأحاديث الودية الأخوية.
ونوه بالعلاقات الوثيقة الراسخة بين البلدين, مؤكدًا أن القيادة الرشيدة في المملكة حريصة على توطيد العلاقات العدلية مع الجهات القضائية بما يحقق أمن اليمن واستقراره. واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في المجالات القانونية خاصة الجزائية منها، والاستفادة من التجارب الرائدة والأساليب العدلية الحديثة، إضافةً إلى تبادل الخبرات المتطورة في هذا الشأن، وجرى التوقيع على مذكرة تعاون تعزز مجالات التعاون القضائي بين البلدين.
ويعد توقيع هذه المذكرة تطورًا مهمًا في العلاقات القضائية بين البلدين، ويعكس التزامهما بتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة.

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