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تحذير من ثلوج جبلية شمال كاليفورنيا

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت الطرق السريعة في كاليفورنيا بسبب تحرك عاصفة ثلجية قوية، أقفلت منتجعات التزلج في الغالب عبر سييرا نيفادا. لكن خبراء الأرصاد حذروا من تساقط المزيد من الثلوج في الطريق إلى جبال شمال كاليفورنيا. وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن أجزاء من الطريق السريع 80 إلى الغرب والشمال من بحيرة تاهو ما زالت مغلقة، مع عدم وجود تقديرات لإعادة فتحها. وحذر مكتب حزب الشعب الجمهوري في ساوث ليك تاهو سائقي السيارات من أن سلاسل الإطارات لتحسين الجر مطلوبة على الطرق عبر الجبال، حيث سقطت أكثر من 7 أقدام (2.1 متر) من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع. بينما أفاد مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو بأن معظم التحذيرات من عاصفة ثلجية انتهت صلاحيتها.

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