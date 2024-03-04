تحذير من ثلوج جبلية شمال كاليفورنيا

(MENAFN
- Al Watan) أغلقت الطرق السريعة في كاليفورنيا بسبب تحرك عاصفة ثلجية قوية، أقفلت منتجعات التزلج في الغالب عبر سييرا نيفادا. لكن خبراء الأرصاد حذروا من تساقط المزيد من الثلوج في الطريق إلى جبال شمال كاليفورنيا. وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن أجزاء من الطريق السريع 80 إلى الغرب والشمال من بحيرة تاهو ما زالت مغلقة، مع عدم وجود تقديرات لإعادة فتحها. وحذر مكتب حزب الشعب الجمهوري في ساوث ليك تاهو سائقي السيارات من أن سلاسل الإطارات لتحسين الجر مطلوبة على الطرق عبر الجبال، حيث سقطت أكثر من 7 أقدام (2.1 متر) من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع. بينما أفاد مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو بأن معظم التحذيرات من عاصفة ثلجية انتهت صلاحيتها.
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