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هاريس تتحدى نتنياهو باجتماع لوقف الحرب على غزة

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) في تحدٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استضافت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عضوا في الحكومة الإسرائيلية بزمن الحرب الذي يزور واشنطن حاليا.
ويجلس بيني جانتس، المنافس السياسي الوسطي لنتنياهو، مع العديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن هذا الأسبوع. ويأتي الاجتماع بعد أن أصدرت هاريس دعوة قوية للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة، الذي يقول مسؤولو الإدارة إنه سيوقف القتال ستة أسابيع على الأقل. كما زادت هاريس الضغط على إسرائيل حتى لا تعرقل المساعدات التي كان العمال يحاولون الحصول عليها. وكان البيت الأبيض يدعو إلى هذا الاتفاق الإطاري منذ أسابيع. معاناة هائلة
وضم الاجتماع من هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان. بينما يوجد الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي خارج واشنطن.
وقالت هاريس خلال ظهورها في مدينة سلما بولاية ألاباما: ((نظرًا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وذلك ما هو مطروح حاليًا على الطاولة. سيؤدي هذا إلى إخراج الرهائن وإدخال قدر كبير من المساعدات)).
زيادة المساعدات
وبينما رسمت هاريس صورة قاتمة للأطفال الذين يعانون سوء التغذية ويموتون في غزة، شددت على أن الحكومة الإسرائيلية ((يجب أن تفعل المزيد، لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير)).
وقالت: ((لا توجد أعذار. يجب عليهم فتح معابر حدودية جديدة، ويجب ألا يفرضوا أي قيود غير ضرورية على إيصال المساعدات، ويجب عليهم التأكد من عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني والمواقع والقوافل، ويجب عليهم العمل على استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز النظام في غزة حتى يمكن إيصال المزيد من الغذاء والمياه والوقود إلى المحتاجين)).
وقد وافقت إسرائيل بشكل أساسي على الصفقة، وفقًا لمسؤول كبير في إدارة بايدن. بينما شدد البيت الأبيض على أن المسؤولية تقع على عاتق ((حماس)) للانضمام إليها.

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