المحكمة العليا تسمح بمشاركة ترمب في الانتخابات

(MENAFN
- Al Watan) خيبت المحكمة العليا ترقب معارضي الرئيس السابق دونالد ترمب وسمحت له بالمثول في اقتراع هذا العام، رافضة محاولات الدولة لمحاسبة الرئيس الجمهوري السابق عن أعمال الشغب في الكابيتول.
حيث حكم القضاة قبل الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير بأنه لا يمكن للولايات، دون اتخاذ إجراء من الكونجرس أولاً، التذرع بنص دستوري بعد الحرب الأهلية لمنع المرشحين الرئاسيين من الظهور في بطاقات الاقتراع.
وتنهي النتيجة الجهود في كولورادو وإلينوي وماين وأماكن أخرى لطرد ترمب، المرشح الأوفر حظا لترشيح حزبه، من الاقتراع بسبب محاولاته التراجع عن خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية في يناير. 6 أكتوبر 2021، الهجوم على مبنى الكابيتول.
تحدي القرار
ويتحدى ترمب القرار الرائد الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو، الذي يقضي بأنه غير مؤهل لتولي منصب الرئيس مرة أخرى وغير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية.
وكان يترقب حل القضية قبل بدء انتخابات الثلاثاء الكبير في 16 ولاية، وذلك لإزالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأصوات لصالح ترمب سيتم احتسابها في نهاية المطاف. وكان الجانبان قد طلبا العمل السريع من المحكمة، التي استمعت إلى المرافعات قبل أقل من شهر في 8 فبراير.
حيث جرت مرافعات مطولة في 8 فبراير في المحكمة العليا الأمريكية بشأن قضية عدم أهلية ترمب، لكن القضاة وجدوا مساحة للتراخي رغم ذلك.
وبدا أن القضاة مستعدون للحكم لصالح ترمب.
بند التمرد
وكانت محكمة كولورادو أول محكمة تلجأ إلى البند الدستوري الذي صدر بعد الحرب الأهلية والذي يهدف إلى منع أولئك الذين ((شاركوا في التمرد)) من تولي مناصبهم. ومُنع ترمب أيضًا منذ ذلك الحين من الاقتراع الأولي في إلينوي وماين، على الرغم من أن كلا القرارين، إلى جانب قرار كولورادو، معلقان في انتظار نتيجة قضية المحكمة العليا.
ولم تحكم المحكمة العليا حتى الآن أبدًا بهذا البند، القسم 3 من التعديل الرابع عشر. ويواجه دونالد ترمب أربع لوائح اتهام جنائية ودعوى مدنية.
محاكمة جنائية
وبشكل منفصل، وافق القضاة، الأسبوع الماضي، على الاستماع إلى المرافعات في أواخر أبريل حول ما إذا كان من الممكن محاكمة ترمب جنائيًا بتهم التدخل في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. إن قرار المحكمة بالتدخل في هذه القضية المشحونة سياسيا، مع القليل من السوابق التي ترشدها، يدعو إلى التساؤل عما إذا كان ترامب سيحاكم قبل انتخابات نوفمبر.
ويواجه الرئيس السابق 91 تهمة جنائية في أربع محاكمات. ومن بين هذه القضايا، فإن القضية الوحيدة التي يبدو أن موعد محاكمتها في طريقها للاستمرار هي قضيته في نيويورك، حيث اتُهم بتزوير سجلات العمل في ما يتعلق بدفع أموال سرية لممثل إباحي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 25 مارس، وقد أشار القاضي إلى تصميمه على المضي قدمًا.
مقاطعة كولومبيا
ومن جهة أخرى، فازت نيكي هيلي منافسة ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا، محققة فوزها الأول في حملة عام 2024.
ويؤدي فوزها إلى وقف مؤقت على الأقل لاكتساح دونالد ترمب لمنافسات تصويت الحزب الجمهوري، على الرغم من أنه من المرجح أن يفوز الرئيس السابق بعدة مئات من المندوبين الآخرين في سباقات الثلاثاء الكبير.
وعلى الرغم من خسائرها المبكرة، قالت هيلي إنها ستبقى في السباق على الأقل خلال تلك المسابقات، على الرغم من أنها رفضت تسمية أي انتخابات تمهيدية شعرت بالثقة في فوزها. وبعد خسارتها في ولايتها كارولينا الجنوبية، ظلت هيلي مصرة على أن الناخبين في الأماكن التي تلت ذلك يستحقون بديلاً لترمب على الرغم من هيمنته حتى الآن في الحملة الانتخابية.
وأعلن مسؤولو الحزب الجمهوري في العاصمة النتائج. حيث فازت بجميع المندوبين التسعة عشر.
تحقيقات ترمب
نيويورك ـ قضية احتيال مدني
نظرة عامة
إضافة إلى لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إليه، أمر القاضي دونالد ترمب بدفع 355 مليون دولار غرامات، إضافة إلى الفوائد، وحكم في دعوى مدنية بالاحتيال مفادها أنه كذب بشأن ثروته لسنوات بينما كان يبني إمبراطورية عقارية قادته إلى النجومية. والبيت الأبيض.
دعوى الاتهام
وقدر مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس أن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار. ووجد إنجورون أن البيانات المالية المتضخمة لترمب سمحت له بالحصول على أقساط تأمين أقل وتوفير ما لا يقل عن 168 مليون دولار من خلال الحصول على أسعار فائدة منخفضة على القروض.
عقوبة القاضي
يعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير، ترمب وشركته والمديرين التنفيذيين بمن في ذلك ابناه إريك ودونالد ترمب جونيور بسبب التخطيط لزيادة صافي ثروته بمليارات الدولارات من البيانات المالية المقدمة للبنوك وشركات التأمين وغيرها لعقد صفقات وتأمين القروض.
ومع الفوائد، يدين ترمب بنحو 454 مليون دولار. سيزيد المجموع بمقدار 87.502 دولار يوميًا حتى يدفع. ولأنها قضية مدنية، لم يكن هناك احتمال بالسجن.
دفاع ترمب
ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالاستئناف، وشجب القرار ووصفه بأنه ((سلاح ضد خصم سياسي)) واشتكى من معاقبته لأنه ((بنى شركة مثالية، وأمواله كبيرة، ومباني عظيمة، وكل شيء عظيم)).
تم رفع الدعوى إلى المحاكمة في نيويورك في أكتوبر 2023. وأدلى ترمب بشهادته في 6 نوفمبر 2023. كما شهد أبناؤه الثلاثة الأكبر سنا، وحضر المرافعات الختامية في يناير، وانتهى به الأمر بإلقاء خطبة لاذعة مدتها ست دقائق بعد أن تحدث محاموه.
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