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المحكمة العليا تسمح بمشاركة ترمب في الانتخابات

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) خيبت المحكمة العليا ترقب معارضي الرئيس السابق دونالد ترمب وسمحت له بالمثول في اقتراع هذا العام، رافضة محاولات الدولة لمحاسبة الرئيس الجمهوري السابق عن أعمال الشغب في الكابيتول.
حيث حكم القضاة قبل الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير بأنه لا يمكن للولايات، دون اتخاذ إجراء من الكونجرس أولاً، التذرع بنص دستوري بعد الحرب الأهلية لمنع المرشحين الرئاسيين من الظهور في بطاقات الاقتراع.
وتنهي النتيجة الجهود في كولورادو وإلينوي وماين وأماكن أخرى لطرد ترمب، المرشح الأوفر حظا لترشيح حزبه، من الاقتراع بسبب محاولاته التراجع عن خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية في يناير. 6 أكتوبر 2021، الهجوم على مبنى الكابيتول.
تحدي القرار
ويتحدى ترمب القرار الرائد الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو، الذي يقضي بأنه غير مؤهل لتولي منصب الرئيس مرة أخرى وغير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية.
وكان يترقب حل القضية قبل بدء انتخابات الثلاثاء الكبير في 16 ولاية، وذلك لإزالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأصوات لصالح ترمب سيتم احتسابها في نهاية المطاف. وكان الجانبان قد طلبا العمل السريع من المحكمة، التي استمعت إلى المرافعات قبل أقل من شهر في 8 فبراير.
حيث جرت مرافعات مطولة في 8 فبراير في المحكمة العليا الأمريكية بشأن قضية عدم أهلية ترمب، لكن القضاة وجدوا مساحة للتراخي رغم ذلك.
وبدا أن القضاة مستعدون للحكم لصالح ترمب.
بند التمرد
وكانت محكمة كولورادو أول محكمة تلجأ إلى البند الدستوري الذي صدر بعد الحرب الأهلية والذي يهدف إلى منع أولئك الذين ((شاركوا في التمرد)) من تولي مناصبهم. ومُنع ترمب أيضًا منذ ذلك الحين من الاقتراع الأولي في إلينوي وماين، على الرغم من أن كلا القرارين، إلى جانب قرار كولورادو، معلقان في انتظار نتيجة قضية المحكمة العليا.
ولم تحكم المحكمة العليا حتى الآن أبدًا بهذا البند، القسم 3 من التعديل الرابع عشر. ويواجه دونالد ترمب أربع لوائح اتهام جنائية ودعوى مدنية.
محاكمة جنائية
وبشكل منفصل، وافق القضاة، الأسبوع الماضي، على الاستماع إلى المرافعات في أواخر أبريل حول ما إذا كان من الممكن محاكمة ترمب جنائيًا بتهم التدخل في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. إن قرار المحكمة بالتدخل في هذه القضية المشحونة سياسيا، مع القليل من السوابق التي ترشدها، يدعو إلى التساؤل عما إذا كان ترامب سيحاكم قبل انتخابات نوفمبر.
ويواجه الرئيس السابق 91 تهمة جنائية في أربع محاكمات. ومن بين هذه القضايا، فإن القضية الوحيدة التي يبدو أن موعد محاكمتها في طريقها للاستمرار هي قضيته في نيويورك، حيث اتُهم بتزوير سجلات العمل في ما يتعلق بدفع أموال سرية لممثل إباحي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 25 مارس، وقد أشار القاضي إلى تصميمه على المضي قدمًا.
مقاطعة كولومبيا
ومن جهة أخرى، فازت نيكي هيلي منافسة ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا، محققة فوزها الأول في حملة عام 2024.
ويؤدي فوزها إلى وقف مؤقت على الأقل لاكتساح دونالد ترمب لمنافسات تصويت الحزب الجمهوري، على الرغم من أنه من المرجح أن يفوز الرئيس السابق بعدة مئات من المندوبين الآخرين في سباقات الثلاثاء الكبير.
وعلى الرغم من خسائرها المبكرة، قالت هيلي إنها ستبقى في السباق على الأقل خلال تلك المسابقات، على الرغم من أنها رفضت تسمية أي انتخابات تمهيدية شعرت بالثقة في فوزها. وبعد خسارتها في ولايتها كارولينا الجنوبية، ظلت هيلي مصرة على أن الناخبين في الأماكن التي تلت ذلك يستحقون بديلاً لترمب على الرغم من هيمنته حتى الآن في الحملة الانتخابية.
وأعلن مسؤولو الحزب الجمهوري في العاصمة النتائج. حيث فازت بجميع المندوبين التسعة عشر.
تحقيقات ترمب
نيويورك ـ قضية احتيال مدني
نظرة عامة
إضافة إلى لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إليه، أمر القاضي دونالد ترمب بدفع 355 مليون دولار غرامات، إضافة إلى الفوائد، وحكم في دعوى مدنية بالاحتيال مفادها أنه كذب بشأن ثروته لسنوات بينما كان يبني إمبراطورية عقارية قادته إلى النجومية. والبيت الأبيض.
دعوى الاتهام
وقدر مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس أن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار. ووجد إنجورون أن البيانات المالية المتضخمة لترمب سمحت له بالحصول على أقساط تأمين أقل وتوفير ما لا يقل عن 168 مليون دولار من خلال الحصول على أسعار فائدة منخفضة على القروض.
عقوبة القاضي
يعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير، ترمب وشركته والمديرين التنفيذيين بمن في ذلك ابناه إريك ودونالد ترمب جونيور بسبب التخطيط لزيادة صافي ثروته بمليارات الدولارات من البيانات المالية المقدمة للبنوك وشركات التأمين وغيرها لعقد صفقات وتأمين القروض.
ومع الفوائد، يدين ترمب بنحو 454 مليون دولار. سيزيد المجموع بمقدار 87.502 دولار يوميًا حتى يدفع. ولأنها قضية مدنية، لم يكن هناك احتمال بالسجن.
دفاع ترمب
ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالاستئناف، وشجب القرار ووصفه بأنه ((سلاح ضد خصم سياسي)) واشتكى من معاقبته لأنه ((بنى شركة مثالية، وأمواله كبيرة، ومباني عظيمة، وكل شيء عظيم)).
تم رفع الدعوى إلى المحاكمة في نيويورك في أكتوبر 2023. وأدلى ترمب بشهادته في 6 نوفمبر 2023. كما شهد أبناؤه الثلاثة الأكبر سنا، وحضر المرافعات الختامية في يناير، وانتهى به الأمر بإلقاء خطبة لاذعة مدتها ست دقائق بعد أن تحدث محاموه.

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