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صعبها العالمي

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد النصر من الإمارات بخسارة أمام العين الإماراتي صفر/1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. سجل هدف المواجهة الوحيد سفيان رحيمي ((44))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب النصر، إيميريك لابورت، بالبطاقة الحمراء ((90+ 4))، بعد عودة حكم المواجهة الياباني هيرويوكي كيمورا لتقنية الفيديو (VAR).
وسيتواجه الفريقان إيابا على ملعب الأول بارك الاثنين المقبل، لحسم بطاقة التأهل. وبات العالمي مطالبا بالانتصار بفارق هدفين، لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة

-الأخطاء الدفاعية النصراوية مستمرة
-التمرير الخاطئ أثر على أداء العالمي
-النصر افتقد للسرعة في الهجمات المرتدة
-كاسترو يكرر أخطاءه بعدم القراءة الجيدة للمنافس

-إصابة الغنام أثرت على الجانب الهجومي للنصر
-تأثير غياب تاليسكا كان واضحا في الهجوم النصراوي
-المواجهة شهدت أخطاء بالجملة من الفريقين
-النصر يخسر خدمات مدافعه لابورت إيابا
-العالمي بات بحاجة للانتصار بفارق هدفين في الإياب

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