صعبها العالمي

(MENAFN
- Al Watan) عاد النصر من الإمارات بخسارة أمام العين الإماراتي صفر/1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. سجل هدف المواجهة الوحيد سفيان رحيمي ((44))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب النصر، إيميريك لابورت، بالبطاقة الحمراء ((90+ 4))، بعد عودة حكم المواجهة الياباني هيرويوكي كيمورا لتقنية الفيديو (VAR).
وسيتواجه الفريقان إيابا على ملعب الأول بارك الاثنين المقبل، لحسم بطاقة التأهل. وبات العالمي مطالبا بالانتصار بفارق هدفين، لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة
-الأخطاء الدفاعية النصراوية مستمرة
-التمرير الخاطئ أثر على أداء العالمي
-النصر افتقد للسرعة في الهجمات المرتدة
-كاسترو يكرر أخطاءه بعدم القراءة الجيدة للمنافس
-إصابة الغنام أثرت على الجانب الهجومي للنصر
-تأثير غياب تاليسكا كان واضحا في الهجوم النصراوي
-المواجهة شهدت أخطاء بالجملة من الفريقين
-النصر يخسر خدمات مدافعه لابورت إيابا
-العالمي بات بحاجة للانتصار بفارق هدفين في الإياب
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