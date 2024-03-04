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الزغيبي يحفز شباب الطائرة

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) زار رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب، الذي يقام في المنطقة الشرقية استعدادا للمشاركة في بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الإمارات خلال أبريل المقبل، وحفز الزغيبي لاعبي الأخضر الشاب لتقديم أفضل ما لديهم.

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