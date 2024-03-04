الزغيبي يحفز شباب الطائرة

الزغيبي يحفز شباب الطائرة
التاريخ
3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) زار رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب، الذي يقام في المنطقة الشرقية استعدادا للمشاركة في بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الإمارات خلال أبريل المقبل، وحفز الزغيبي لاعبي الأخضر الشاب لتقديم أفضل ما لديهم.
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