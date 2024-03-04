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قرعة غريبة لغرب آسيا

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، التي تستضيفها المملكة في الأحساء، خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ26 من مارس الجاري، المنتخب السعودي في وجه المنتخب الأردني في المجموعة الأولى، فيما المجموعة الثانية فيتواجه فيها منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند، ويلتقي في المجموعة الثالثة منتخبا الإمارات ومصر، وفي المجموعة الرابعة يتواجه العراق وأستراليا.
ويعتبر التنظيم الجديد للبطولة غريبا إذ يتواجد في كل مجموعة فريقان فقط، يتواجهان والفائز منهما يعبر إلى نصف النهائي.

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