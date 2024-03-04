قرعة غريبة لغرب آسيا

(MENAFN
- Al Watan) وضعت قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، التي تستضيفها المملكة في الأحساء، خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ26 من مارس الجاري، المنتخب السعودي في وجه المنتخب الأردني في المجموعة الأولى، فيما المجموعة الثانية فيتواجه فيها منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند، ويلتقي في المجموعة الثالثة منتخبا الإمارات ومصر، وفي المجموعة الرابعة يتواجه العراق وأستراليا.
ويعتبر التنظيم الجديد للبطولة غريبا إذ يتواجد في كل مجموعة فريقان فقط، يتواجهان والفائز منهما يعبر إلى نصف النهائي.
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