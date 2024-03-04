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أمير الرياض يطلع على منجزات فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

3/4/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أبرز منجزات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فواز بن سعيد المالكي، وعدد من منسوبي الفرع.
كما اطلع سموه على عرض مرئي حول برنامج التوطين في المنطقة، وتقرير حول عدد المستفيدين من خدمات فرع الوزارة بالمنطقة للتنمية الاجتماعية والعمل.
واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن جهود فرع الوزارة بالمنطقة في زيادة نسبة تمكين المرأة في سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.

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