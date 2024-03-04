أمير الرياض يطلع على منجزات فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

(MENAFN
- Al Watan) اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أبرز منجزات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فواز بن سعيد المالكي، وعدد من منسوبي الفرع.
كما اطلع سموه على عرض مرئي حول برنامج التوطين في المنطقة، وتقرير حول عدد المستفيدين من خدمات فرع الوزارة بالمنطقة للتنمية الاجتماعية والعمل.
واستمع الأمير فيصل بن بندر، إلى شرح عن جهود فرع الوزارة بالمنطقة في زيادة نسبة تمكين المرأة في سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.
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