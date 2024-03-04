وكالة الطاقة الدولية: الاستثمار في المصادر النظيفة بلغ 1.8 تريليون دولار فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن المصادر النظيفة تنمو بسرعة كبيرة، حيث زاد معدل نشر التقنيات الرئيسية في السنوات الأخيرة مدفوعًا بدعم السياسات والانخفاض المستمر في التكاليف.
وذكرت الوكالة في تقرير مارس لسوق الطاقة النظيفة، أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، زاد الاستثمار في الطاقة النظيفة بنسبة 50% تقريبًا (10% سنويًا)، ليصل إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي.
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وفي حين اعتبرت الوكالة الطاقة النظيفة أحد القطاعات الصناعية الرئيسية وأحد المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي، فإنها أشارت أيضًا إلى أن فوائده مركزة للغاية، حيث تنتشر معظم مصادر الطاقة النظيفة في الصين والاقتصادات المتقدمة.
وأضافت أن معدل النمو السنوي لإضافات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بلغ 85% و60% على التوالي، في عام 2023، ووصلت القدرات المضافة إلى ما يقرب من 540 جيجاواط، تمثل الصين أغلبها.
وفي عام 2023، شكلت الصين والاقتصادات المتقدمة 90% من القدرة الإنتاجية المضافة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأكثر من 95% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية.
ونمت مبيعات السيارات الكهربائية 35% في عام 2023، لتسجل 14 مليون سيارة، أو ما يعادل واحدة من كل خمس سيارات مباعة عالميًا، وكانت واحدة من كل ثلاث سيارات كهربائية مباعة في الصين، وواحدة من كل أربعة في الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت الإضافات الجديدة من قدرات المحطات النووية إلى 5.5 جيجاواط في عام 2023، لكن في بداية عام 2024، كان هناك 58 مفاعلًا قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم، بقدرة إجمالية تزيد على 60 جيجاواط.
كما زادت إضافات القدرات الإنتاجية من التحليل الكهربائي للهيدروجين بنسبة 360% في عام 2023، ولكن من قاعدة منخفضة للغاية، بحسب التقرير.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932874
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