وكالة الطاقة الدولية: الاستثمار في المصادر النظيفة بلغ 1.8 تريليون دولار فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية إن المصادر النظيفة تنمو بسرعة كبيرة، حيث زاد معدل نشر التقنيات الرئيسية في السنوات الأخيرة مدفوعًا بدعم السياسات والانخفاض المستمر في التكاليف.

وذكرت الوكالة في تقرير مارس لسوق الطاقة النظيفة، أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، زاد الاستثمار في الطاقة النظيفة بنسبة 50% تقريبًا (10% سنويًا)، ليصل إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي.

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وفي حين اعتبرت الوكالة الطاقة النظيفة أحد القطاعات الصناعية الرئيسية وأحد المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي، فإنها أشارت أيضًا إلى أن فوائده مركزة للغاية، حيث تنتشر معظم مصادر الطاقة النظيفة في الصين والاقتصادات المتقدمة.

وأضافت أن معدل النمو السنوي لإضافات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بلغ 85% و60% على التوالي، في عام 2023، ووصلت القدرات المضافة إلى ما يقرب من 540 جيجاواط، تمثل الصين أغلبها.

وفي عام 2023، شكلت الصين والاقتصادات المتقدمة 90% من القدرة الإنتاجية المضافة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأكثر من 95% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية.

ونمت مبيعات السيارات الكهربائية 35% في عام 2023، لتسجل 14 مليون سيارة، أو ما يعادل واحدة من كل خمس سيارات مباعة عالميًا، وكانت واحدة من كل ثلاث سيارات كهربائية مباعة في الصين، وواحدة من كل أربعة في الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت الإضافات الجديدة من قدرات المحطات النووية إلى 5.5 جيجاواط في عام 2023، لكن في بداية عام 2024، كان هناك 58 مفاعلًا قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم، بقدرة إجمالية تزيد على 60 جيجاواط.

كما زادت إضافات القدرات الإنتاجية من التحليل الكهربائي للهيدروجين بنسبة 360% في عام 2023، ولكن من قاعدة منخفضة للغاية، بحسب التقرير.

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